SM le Roi félicite le président ukrainien à l’occasion de la fête nationale de son pays

Le Souverain saisit cette occasion pour réaffirmer Sa satisfaction des relations distinguées qui unissent les deux pays, fondées sur l’amitié, la coopération et l’estime mutuelle, réitérant la volonté du Royaume de continuer à œuvrer de concert avec l'Ukraine pour le renforcement et le développement de ces relations dans les différents domaines, au service des intérêts des deux peuples amis.
Par ailleurs, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président de la République Orientale de l'Uruguay, M. Yamandú Ramon Antonio Orsi Martinez, à l’occasion de la fête nationale de son pays.
Dans ce message, le Souverain exprime Ses sincères félicitations à M. Orsi Martinez et Ses meilleurs vœux de davantage de progrès et de prospérité au peuple uruguayen ami.
SM le Roi saisit également cette occasion pour faire part de Sa détermination à œuvrer de concert
avec le président uruguayen en vue
de développer les relations bilaté-
rales et de leur insuffler une nou-
velle dynamique, dans un esprit
d’amitié, de solidarité et de respect
mutuel des constantes nationales, au
service des intérêts suprêmes des
deux peuples amis.