SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays

Les députés ittihadis proposent une révision du Code social
Le gouvernement US annonce qu’il encourage les investissements américains dans les provinces du Sud
A New York, les ministres des Affaires étrangères de l'Alliance des Etats du Sahel saluent l’Initiative Atlantique de SM le Roi
Laâyoune: L'Initiative Royale pour l'Atlantique au centre d'un forum académique sur la coopération Sud-Sud
Dans ce message, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de quiétude et de longue vie, implorant le Tout-Puissant de perpétuer gloire et prospérité sur le Royaume d’Arabie Saoudite et le peuple saoudien frère, sous la sage conduite du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.
Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer au Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud Sa considération pour les acquis et les réalisations d’envergure accomplis dans le Royaume d’Arabie Saoudite en matière de développement.