SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays


Libé
Vendredi 26 Septembre 2025

SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays
Autres articles
Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême du Royaume d’Arabie Saoudite.

Dans ce message, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de quiétude et de longue vie, implorant le Tout-Puissant de perpétuer gloire et prospérité sur le Royaume d’Arabie Saoudite et le peuple saoudien frère, sous la sage conduite du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.

Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer au Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud Sa considération pour les acquis et les réalisations d’envergure accomplis dans le Royaume d’Arabie Saoudite en matière de développement.
 
 
 


Lu 99 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS