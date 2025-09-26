SM le Roi félicite le Serviteur des Lieux Saints de l’Islam à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam, le Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud, à l’occasion du 11ème anniversaire de son accession à la magistrature suprême du Royaume d’Arabie Saoudite.



Dans ce message, le Souverain exprime au Serviteur des Lieux Saints de l’Islam Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé, de quiétude et de longue vie, implorant le Tout-Puissant de perpétuer gloire et prospérité sur le Royaume d’Arabie Saoudite et le peuple saoudien frère, sous la sage conduite du Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud.



Sa Majesté le Roi saisit cette occasion pour exprimer au Roi Salmane Ben Abdelaziz Al Saoud Sa considération pour les acquis et les réalisations d’envergure accomplis dans le Royaume d’Arabie Saoudite en matière de développement.





