SM le Roi félicite le Président du Turkménistan à l'occasion de la fête nationale de son pays

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations au Président du Turkménistan, M. Serdar Berdimuhamedow, à l'occasion de la fête nationale de son pays.



Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Berdimuhamedow ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple turkmène frère.



Sa Majesté le Roi fait part également de l'appréciation du Royaume du Maroc des relations bilatérales cordiales, soulignant Sa détermination à continuer à les renforcer en vue de davantage de rapprochement et de coopération fructueuse, au service des intérêts communs des deux peuples frères.





