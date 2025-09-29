SM le Roi félicite le Président du Turkménistan à l'occasion de la fête nationale de son pays

-
Le Portugal réitère son plein soutien à l’initiative marocaine d’autonomie comme la base la plus sérieuse, crédible et constructive
-
Le conseiller spécial du Président Trump réaffirme le soutien des Etats-Unis à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au plan d’autonomie
-
Les chiffres effarants et les pourcentages alarmants du chômage
-
Casablanca : Le nouveau terminal de croisières accueille son premier paquebot
Dans ce message, le Souverain exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à M. Berdimuhamedow ainsi que de davantage de progrès et de prospérité au peuple turkmène frère.
Sa Majesté le Roi fait part également de l'appréciation du Royaume du Maroc des relations bilatérales cordiales, soulignant Sa détermination à continuer à les renforcer en vue de davantage de rapprochement et de coopération fructueuse, au service des intérêts communs des deux peuples frères.