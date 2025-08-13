SM le Roi félicite la Présidente de la République de l’Inde à l’occasion de la fête d’indépendance de son pays

-
Dans ce message, SM le Roi exprime Ses chaleureuses félicitations et Ses meilleurs vœux de santé et de bonheur à Mme Murmu et de davantage de progrès et de prospérité au peuple indien.
Le Souverain saisit cette occasion pour Se féliciter des relations étroites fondées sur l’estime mutuelle et la coopération fructueuse entre les deux pays, qui ont enregistré lors des dernières années un développement soutenu englobant plusieurs secteurs stratégiques d'intérêt commun.
A cette occasion, SM le Roi a fait part de Sa détermination à œuvrer avec la présidente indienne et le gouvernement de son pays pour maintenir cette dynamique et de consolider les liens d’amitié entre les deux nations.