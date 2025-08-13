SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, donne Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza


Libé
Mercredi 20 Août 2025

SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, donne Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza
En témoignage du sou tien permanent et de la solidarité tangible de Sa Majesté le Roi Moham med VI, que Dieu L'assiste, Prési dent du Comité Al-Qods, envers le peuple palestinien frère, le Sou verain a donné Ses Très Hautes Instructions pour l'envoi d'une aide humanitaire supplémentaire au profit des habitants de Gaza, indique, lundi, un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Cette aide est composée d’en viron 100 tonnes de denrées ali mentaires et de médicaments, spécifiquement destinés aux caté gories vulnérables, particulière ment les enfants et les nourrissons, précise la même source.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, Président du Comité Al Qods, a tenu à ce que cette aide humanitaire soit, comme les pré cédentes, acheminée par avion, et livrée de manière urgente et di recte aux bénéficiaires parmi les frères palestiniens.

Cette initiative Royale géné reuse reflète la préoccupation constante de Sa Majesté le Roi quant à la situation humanitaire critique que traverse la population de Gaza, ainsi que l’engagement indéfectible du Souverain à soula ger ses souffrances, conclut le communiqué  


