« Rissalat Al Ittihad » : Lorsque le succès se transforme en source d’exaspération

Sous l’intitulé «Al Ittihad Al Ichtiraki», lorsque le succès se transforme en source d’exaspération, la chronique «Rissalat Al Ittihad» rapporte qu’aussitôt les travaux du 12ème Congrès national de l’Union socialiste des forces populaires achevés sous sa posture bien élevée traduisant une organisation rigoureuse et une symbiose interne inédite, se sont déclenchées de toutes parts des campagnes de brouillage et de mystification dénotant le désarroi dans lequel se sont embourbés les ennemis du parti…



Là-dessus, déplore le billet ittihadi, ces campagnes de dénigrement et de mystification outrancière ont dépassé les limites de l’admissible de par des accusations grotesques et éhontement mensongères ciblant le parti et sa direction dans une tentative de semer le doute et la suspicion quant au succès de ce congrès considéré par ailleurs comme une station organisationnelle et politique déterminante quant au processus militant ittihadi.



«Rissalat Al Ittihad» indique que certains de ces énergumènes se sont employés activement à fouiller dans les archives de vieilles vidéos à la recherche de ce qui pourrait les conforter dans leurs attaques contre l’USFP de même que d’aucuns se sont acharnés dans la publication de commentaires obstinément fallacieux allant jusqu’à faire circuler «le mythe» d’une prétendue colère Royale, aussitôt démentie par un message envoyé par Sa Majesté le Roi rendant « hommage à l’action du Premier secrétaire et au déploiement des militantes et militants de l’Union socialiste des Forces populaires et à leur dévouement patriotique authentique».



Par ailleurs, «Rissalat Al Ittihad» fustige les manœuvres, par ailleurs infructueuses, visant à mystifier la réalité, à déformer les déclarations et à détourner les contextes dans une tentative ostentatoire d’altérer l’image du parti des forces populaires tout en s’acharnant à porter atteinte à l’histoire ancestrale de sa lutte…



«Or ces campagnes n’ont, par contre, fait qu’augmenter encore davantage la détermination des Ittihadis et raffermir leur unité les incitant plutôt à une renaissance organisationnelle et culturelle plus active mettant par là l’accent sur le fait que leur formation politique, de par son succès organisationnel et politique constamment renouvelé, reflète son enracinement dans le champ national…», se félicite Rissalat Al Ittihad qui relève, là-dessus, que paradoxalement certaines voix «critiques» se muent en donneurs de leçons quant « aux procédés de gestion de l’USFP en occultant les divisions et conflits qui minent leurs partis…



Ce qui occasionne ce grand désarroi, fustige «Rissalat Al Ittihad», s’explique naturellement par une évidence absolue, à savoir que le 12ème Congrès national de l’USFP a renouvelé l’élan militant dans le cadre d’une unité des rangs inébranlable, une cohésion authentique et une confiance absolue quant aux perspectives d’avenir.



A cet égard, le billet ittihadi rappelle que les 72 congrès provinciaux dont certains ont été marqués par des discussions et des affrontements aigus ont conclu, bon gré mal gré, à des consensus démocratiques du fait de l’action assidue déployée avec grandes sagesse et clairvoyance par le Premier secrétaire, Driss Lachguar. Et c’est d’ailleurs ce qui explique le désarroi des ennemis de l’USFP qui ne s’attendaient point à ce dénouement laborieux et fructieux.



Sans doute, d’aucuns ont-ils saisi la portée de la déclaration de Driss Lachguar lors de la conférence de presse qu’il a animée signifiant la volonté du parti de se positionner à la tête du paysage politique. Cela, souligne «Rissalat Al Ittihad», n’est pas un banal slogan mais plutôt l’aboutissement naturel d’un processus organisationnel solide s’appuyant sur une véritable dynamique politique… « C’est pour cela que les ennemis de l’USFP se sont regroupés autour d’un seul objectif, celui de l’altération de sa réussite et la défiguration de son succès, ce qui a motivé une prise de conscience de l’ensemble des militants ittihadis face à de telles campagnes pernicieuses. Ainsi, se sont multipliées les fortes réactions, condamnant ces pratiques, notamment via les réseaux sociaux, à travers lesquels s’est manifesté un sursaut partisan et populaire dénonçant cette campagne de mystification et de défiguration du déploiement militant pluriel ittihadi…



Quant au semblant de polémique déclenché par ces énergumènes au sujet du «quatrième mandat», le billet ittihadi estime qu’il s’agit en fait d’une tentative vaine d’interférer dans les questions internes du parti à seule fin de semer la discorde et fabriquer des courants opposés. Toutefois, les Ittihadis, vigilants et conscients de la portée parasitaire de telles manœuvres, se sont déployés, toujours déterminés et vigilants en poursuivant leur vaste chantier organisationnel confirmant leur volonté de réforme et de renouveau.



«Le recul électoral est souvent occasionné par les divisions et conflits internes, ce qui a été constaté dans les rangs de l’USFP lors d’étapes précédentes. Néanmoins les résultats et conclusions du 12ème Congrès du parti confirment aujourd’hui le recouvrement total de sa santé et de sa capacité d’intégrer avec force la compétition à l’horizon de remporter la primauté dans le paysage politique national», met en avant «Rissalat Al Ittihad».



Et de développer que nombreux sont ceux qui entendent les tergiversations et mensonges de cette bande d’ennemis aveuglés par la lumière des succès cumulés par le parti des forces populaires, bernés par une quelconque influence de leurs prétentions pernicieuses.

Cependant, la littérature des Ittihadies et ittihadis démystifie cette campagne aveuglément acharnée en mettant en lumière la réalité irréfutable de la situation.



« Le succès n’est pas occasionnel mais le fruit d’une action assidue et d’une vision claire formulée et menée en toutes sagesse et responsabilité par la direction ittihadie», conclut «Rissalat Al Ittihad», en mettant en avant que l’USFP se profile aujourd’hui comme un parti capable de déstabiliser ses ennemis et de décrédibiliser leurs manœuvres fallacieuses, s’appuyant pour ce faire sur sa performance organisationnelle, son unité interne et sa conviction inébranlable de l’importance de son rôle historique au service de la patrie et dans l’objectif ultime de l’édification d’un Maroc démocratique et moderniste performant et solide…



Rachid Meftah