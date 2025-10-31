Report du vote de la résolution sur le Sahara à vendredi 31 octobre

Le vote au Conseil de sécurité de l’ONU de la résolution sur le Sahara marocain a été reporté à aujourd’hui, vendredi, alors qu'il était initialement prévu pour jeudi 30 octobre 2025.



Ce report est principalement dû à l'évolution de la situation au Soudan, qui a incité le Conseil à donner la priorité au traitement des problèmes du Soudan et du Soudan du Sud avant d'aborder la question du Sahara.





