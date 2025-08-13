Réforme du Code de la famille : L’expérience marocaine mise en exergue à Beyrouth

-
-
-
-
Organisée en partenariat avec la Ligue des Etats arabes et ONU Femmes, cette rencontre, consacrée à l'autonomisation économique des femmes, a été l'occasion de souligner la particularité de l’expérience Maroc, qualifiée de pionnière au niveau de la région arabe et de modèle de réforme équilibré, adossé à des référentiels constitutionnels et culturels, et prenant en compte les engagements internationaux du Royaume en la matière.
A cette occasion, la directrice de la coopération internationale et de la communication au ministère de la Justice, Mme Rima Lablaili, a affirmé que le chantier de révision du Code de la famille, lancé sous l'impulsion de SM le Roi Mohammed VI, vient baliser la voie à une réforme globale visant la protection des droits des femmes, la garantie de l’intérêt supérieur de l’enfant et le renforcement de la cohésion de la famille marocaine.
La reconnaissance du travail domestique dans le cadre du projet de révision du Code de la famille "marque un moment d'équité historique", a-t-elle poursuivi, soulignant que le système du "kadd wa saaya" dans la tradition malikite constitue depuis des siècles un cadre juridique et social avancé pour reconnaître la contribution des femmes à la création de la richesse familiale.
Elle a, dans ce sens, invité les pays participants à s’inspirer des travaux du juriste Ibn Ardhoun qui confirment que les valeurs d’égalité et d’équité sont profondément enracinées dans le référentiel civilisationnel marocain.
Au cours de cette réunion régionale, organisée en collaboration avec la sous-commission sur l'égalité des sexes, les participants ont examiné les stratégies visant à renforcer l’inclusion économique des femmes, les réformes juridiques et politiques nécessaires pour soutenir les économies de soins, ainsi que les efforts déployés par les pays de la région arabe pour promouvoir l'inclusion financière des femmes.
Cette réunion, à laquelle ont participé des représentants de haut niveau des gouvernements arabes, ainsi que des experts et des responsables des Nations unies, a été marquée par des sessions axées notamment sur l'inclusion financière dans la région arabe et le rôle des banques centrales et des mécanismes nationaux dédiés aux femmes dans la promotion de l'inclusion financière des femmes dans la région arabe.