Rafael Esparza Machín : Le Maroc joue un rôle “central” et “stratégique” dans la lutte contre le trafic de drogues sur la route atlantique

Interception, avec la collaboration du Maroc, d'un navire à l'ouest des Canaries transportant trois tonnes de cocaïne

Le Royaume du Maroc joue un rôle "central" et "stratégique" dans la lutte contre le trafic de drogues sur la "route atlantique", a affirmé l'expert espagnol Rafael Esparza Machín, saluant la collaboration "spéciale et exemplaire" entre les services de sécurité marocains et espagnols en la matière.L'interception, cette semaine, à l'ouest des Iles Canaries d’un navire qui transportait environ 3.000 kilogrammes de cocaïne, traduit cette étroite coordination entre les services de police du Maroc et de l'Espagne, sans oublier ceux de la France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal pour la lutte contre le trafic international des stupéfiants, a souligné M. Esparza Machín dans une déclaration à la MAP.La capacité des services de sécurité marocains à fournir des renseignements stratégiques, à renforcer la coopération avec plusieurs pays et à intervenir sur des dossiers complexes confirme le rôle "stratégique et prépondérant" du Royaume dans la sécurisation des routes maritimes entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques, a-t-il soutenu.Et d’ajouter que la lutte contre le terrorisme, le trafic international de drogues et l'immigration irrégulière est une "responsabilité commune et partagée", qui doit être traitée dans un cadre multilatéral et examinée selon une approche concertée et consensuelle.Le service de surveillance douanière de l'Agence fiscale et la Garde civile espagnole ont intercepté, mercredi, avec la collaboration des services de sécurité marocains, un navire de type remorqueur nommé "Sky White" avec environ 3.000 kilogrammes de cocaïne à bord, répartis en 80 ballots de différentes tailles.Selon un communiqué de la Direction adjointe de la surveillance douanière (DAVA) espagnole, l'opération a bénéficié de la collaboration internationale des services de police du Maroc, de France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et du Portugal, ainsi que du Centre de renseignement sur le terrorisme et le crime organisé (CITCO) et du Centre d'analyse contre le trafic de drogue dans l'Atlantique (MAOC-N).Depuis l'été 2024, ce navire était soupçonné d'être utilisé pour le trafic international à grande échelle de stupéfiants et, grâce à la coopération internationale, il a pu être intercepté, rappelle la DAVA, notant que les cinq membres d'équipage à bord du navire battant pavillon camerounais ont été arrêtés.L'opération a été menée dans le cadre d’une affaire instruite par la Direction de la recherche et du renseignement douanier (DNRED), en collaboration avec les autorités marocaines, sur le groupe criminel qui opérait avec ce navire.Avec le soutien des forces armées espagnoles, un dispositif d'abordage a été mis en place sur le navire dans les eaux internationales à l'ouest des îles Canaries, relève le communiqué, ajoutant que l'opération a été menée depuis un navire de la marine par des membres de l'unité spéciale d'intervention de la Garde civile.A bord du navire, un remorqueur de 22 mètres de long, environ 3.000 kilos de cocaïne ont été découverts, dissimulés à l'intérieur de sa structure. Le navire était dans un état déplorable pour la navigation, avec de graves lacunes en matière de sécurité qui représentaient un risque sérieux pour l'équipage, composé de quatre personnes originaires du Bangladesh et d'une personne originaire du Venezuela, qui ont été arrêtées comme auteurs présumés d'un délit de trafic de drogue.L'opération s'est achevée avec l'arrivée du navire de la marine à Tenerife pour le déchargement de la drogue et la mise en détention provisoire des personnes arrêtées.Le succès de ce type d'opérations est le fruit d'une collaboration entre des organismes spécialisés dans la coopération en matière de renseignement criminel au niveau national, européen ou international, tels que le CITCO ou le MAOC-N, et les différents corps de police et douaniers espagnols et français, ainsi que du soutien sans faille des autorités marocaines, conclut le communiqué.