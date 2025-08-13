Protection juridique des produits du terroir gabonais : Les mécanismes juridiques d’encadrement et de protection au cœur d’une conférence à Casablanca

Une conférence sur la «promotion, la valorisation et la protection juridique des produits du terroir en Afrique: cas du Gabon sous le prisme du modèle marocain» se tiendra samedi 16 août courant au Complexe culturel Sidi Belyout à Casablanca.



Organisée sous le haut parrainage de l’ambassade de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, cette rencontre verra la participation d’un panel pluridisciplinaire composé d’experts en droit, d’acteurs institutionnels, de porteurs de savoirs traditionnels et de partenaires techniques.



Initiée par La Tribune juridique, une association réunissant des juristes et étudiants en droit gabonais établis au Maroc, cette conférence se fixe comme objectif d’«initier une réflexion approfondie sur les mécanismes juridiques susceptibles de mieux encadrer et protéger les produits du terroir gabonais », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué.



Dans un esprit de coopération Sud-Sud et de renforcement des capacités, les échanges entre participants porteront sur des mécanismes « s’inspirant du modèle marocain, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en matière de valorisation du patrimoine local à travers le droit », ont-ils précisé.



En effet, à travers cette rencontre, La Tribune juridique entend créer un espace d’apprentissage et d’observation du système juridique marocain, connu pour ses avancées dans la reconnaissance, la labellisation et la promotion des produits du terroir.



La même source indique que « ce croisement d’expériences permettra aux participants de mieux comprendre les bonnes pratiques applicables au contexte gabonais », ajoutant qu’un rapport de synthèse, contenant des recommandations concrètes, sera rédigé à l’issue des travaux afin de sensibiliser les autorités gabonaises aux enjeux abordés lors de cette conférence et de proposer des pistes de réformes juridiques adaptées.



Sont conviés à prendre part à cette rencontre des acteurs culturels et juridiques marocains, la diaspora africaine résidant au Maroc, des chercheurs et des des professionnels du droit et du développement.



Alain Bouithy