Potins Russia 2018

L’attitude

inacceptable de Fajr



S’entraîner avec son portable ne peut être qualifié que de n’importe quoi. Fayçal Fajr a eu un comportement le moins que l’on puisse dire non professionnel. Si d’aucuns avancent qu’il a eu l’autorisation du sélectionneur Hervé Renard, cela ne peut en aucun cas expliquer cette attitude, surtout d’un international qui évolue dans un championnat de la trempe de la Liga.



Durmaz victime

de racisme



De retour à l’entraînement après l’amère défaite dans les ultimes secondes contre l’Allemagne (1-2), Jimmy Durmaz s’est fendu d’un discours émouvant face aux médias, avec derrière lui tout le groupe suédois. Pour avoir commis la faute qui a entraîné le but de Kroos, le milieu de terrain suédois, né d’un père turc et d’une mère libanaise, a vu déferler des messages haineux, racistes et injurieux sur son compte Instagram. «Je suis footballeur de haut niveau et être critiqué fait partie du job, mais être traité de ‘’Kamikaze”, entre autres, et qu’il y ait des menaces de mort envers moi et mes enfants est totalement inacceptable », a déclaré le Toulousain avant de conclure : « Je suis suédois, et je porte notre maillot avec fierté. Je remercie tous les gens merveilleux qui propagent la joie ».



Et à la fin c’est

l’Allemagne qui gagne



Toujours suite à la victoire des Allemands face à la Suède, l’ancienne gloire anglaise, l’attaquant Gary Lineker a revisité la célèbre maxime lâchée le 4 juillet 1990, après l’élimination de l’Angleterre par la Mannschaft en demi-finale du Mondial (1-1, 3-4 aux t.a.b) : le football est un jeu simple, 22 hommes courent après le ballon pendant 90 minutes, et, à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent. L’animateur de la célèbre émission Match Of The Day a donc fait évoluer l’adage ainsi: « Le football est un jeu simple : 22 hommes courent après le ballon pendant 82 minutes, et les Allemands ont un joueur expulsé, donc 21 hommes courent après le ballon pendant 13 minutes, et à la fin les Allemands se démerdent pour gagner ».



La stat vintage



José Luis Chilavert est le gardien qui a tenté le plus de tirs en Coupe du monde depuis 1966, tous sur coups francs directs : 6 (3 cadrés, 1 non cadré, 2 contrés). Ils sont cinq gardiens à avoir tiré vers le but adverse sur cette période : Diego Benaglio (Suisse), Joszef Gelei (Hongrie), Itumeleng Khune (Afrique du Sud) et Andoni Zubizarreta (Espagne). (Via Opta).