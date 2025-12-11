Pleurer les victimes sans oublier de définir les responsabilités

Le bilan est trop lourd. Insoutenable. Un premier bilan des autorités locales de la préfecture de Fès fait état d’une vingtaine de morts et autant de blessés dans l’effondrement de deux immeubles contigus de quatre étages, habités par huit familles, dans la nuit de mardi à mercredi au quartier Al Moustakbal au secteur Al Massira à Fès.



Aussitôt informés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la Protection civile se sont rendus sur les lieux pour procéder aux opérations de recherche et de sauvetage, tandis que toutes les mesures préventives nécessaires ont été prises, dont la sécurisation de la zone des deux bâtiments effondrés et l’évacuation des habitants des maisons avoisinantes, en vue de garantir la sécurité de la population en cas d’éventuels risques qui pourraient menacer leur vie, affirme la MAP.



Les blessés ont été évacués vers le Centre hospitalier universitaire de Fès pour recevoir les soins nécessaires, alors que les opérations de recherche se poursuivent toujours pour sauver et secourir d’autres personnes qui pourraient être ensevelies sous les décombres, précise-t-on de même source.



En attendant de finir de compter les morts et les blessés et d’y voir plus clair, il est impératif d’aller au-delà du deuil pour définir les responsabilités et exiger une reddition des comptes.



L’enquête se doit de confirmer ou d’infirmer les explications avancées. S’agissait-il de maisons menaçant ruine ou plutôt de travaux de surélévation qui auraient tout déclenché ? Et dans un cas comme dans l’autre, il y aurait bien derrière quelques responsables ayant fait preuve d’irresponsabilité, soit par incompétence, soit par complicité.



H.T avec MAP