Participation d’un détachement des FAR aux festivités du 65ème anniversaire de l'indépendance de la Côte d’Ivoire

-
Le Kenya souhaite tirer profit de l'expertise marocaine en matière de lutte contre la cybercriminalité
-
Conférence de l’ONU sur les pays en développement sans littoral : Des corridors intégrés de transport pour favoriser le désenclavement
-
Les gestes concrets de Rabat et les slogans creux d'Alger
-
Les compétences marocaines de l'étranger : Entre souffrance passée et avenir prometteur
Le détachement relevant de la 1ère Brigade d’Infanterie Parachutiste a participé, jeudi à Bouaké, au défilé militaire, commémorant la fête nationale d’indépendance, aux côtés des Forces Armées Ivoiriennes, indique un communiqué de l’État-Major Général des FAR.
La participation des FAR à ces festivités témoigne de la solidité et de l’excellence des relations distinguées d’amitié et de fraternité qui lient les deux pays particulièrement dans le domaine militaire, ajoute la même source.
Le Royaume, dans le cadre de sa politique de solidarité avec les pays africains, s’engage à soutenir ses partenaires privilégiés mais aussi tient à partager leurs joies à l’occasion des évènements commémoratifs importants.