Pannes techniques sur les plateformes numériques dédiées à l’inscription des étudiants dans les universités

Le vice-président du Groupe socialiste – Opposition ittihadie à la Chambre des représentants, El Hassan Lachguar, a adressé une question écrite au ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, concernant les pannes techniques récurrentes que connaissent les plateformes numériques dédiées à l’inscription des étudiants dans les universités.



Dans cette question au nom du Groupe socialiste, il est indiqué que ces plateformes ont connu, durant l’année universitaire en cours, plusieurs dysfonctionnements qui se répètent à chaque rentrée universitaire, ce qui a entraîné des perturbations dans les opérations d’inscription et de réinscription, le dépôt des documents, la création des comptes et le choix des filières.



Le député ittihadi a souligné que cela a provoqué une grande confusion chez les étudiants et leurs familles, en plus de générer des situations administratives ambiguës susceptibles d’empêcher l’achèvement des procédures dans les délais fixés.



Le vice-président du Groupe socialiste a relevé que le problème s’est aggravé avec l’adoption d’une période d’inscription limitée et stricte, sans offrir d’alternatives ni de parcours simplifiés, ce qui a accentué les difficultés des étudiants.



El Hassan Lachguar a demandé au ministre de dévoiler les mesures urgentes et les dispositions prises par son département pour remédier à ces pannes et garantir la disponibilité et la continuité des services numériques mis à la disposition des étudiants dans les différentes universités, afin que ces problèmes techniques ne deviennent pas un obstacle à leur droit à l’enseignement supérieur et à la poursuite de leurs études dans des conditions normales.



H.T