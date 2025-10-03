Nous adhérons pleinement aux manifestations pacifiques mais nous nous opposons aux actes de destruction du patrimoine public et privé

Il aurait été plutôt opportun de tenir une réunion rassemblant la totalité des membres du gouvernement afin de délibérer autour des manifestations et des revendications des contestataires

« Déterminés dans la lutte pour un développement juste et équitable de la province », telle est la thématique centrale des travaux du 3Congrès provincial USFP/ Fqih Bensaleh, tenus en milieu d’après-midi du jeudi 2 octobre 2025 sous la présidence du Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar qui a, de prime abord, souligné que la crise de l’emploi et de la santé se trouve au centre des plus grandes problématiques qui impactent le développement du pays, en mettant l’accent sur «notre droit de nous interroger sur le volume des dépenses consacrées au secteur de la santé au cours de ces dernières années», notant que le gouvernement n’a nullement fait preuve de réflexion sérieuse ni de créativité productive en la matière.A cet égard, le dirigeant ittihadi a émis le constat déplorable que le pays vit, ces derniers jours, au rythme de larges protestations des jeunes revendiquant l’emploi, la santé et l’enseignement et dont 25% sévissent d’une situation de chômage supposée nécessiter la conception de solutions urgentes à même de favoriser des opportunités réelles d’emploi.Driss Lachguar a rappelé, à cet égard, que depuis la crise de la pandémie de Covid-19, Sa Majesté le Roi n’a cessé de considérer la question de la santé comme une priorité vitale pour les Marocains, notamment après le grand recul enregistré dans ce secteur vital au cours des dernières années du fait paradoxalement de la politique de l’ajustement structurel et de l’indigence patente en matière d’assurance des soins pour les citoyens dans nombre de régions et de zones du pays, en soulignant, par ailleurs, que le secteur de la santé a toujours été jugé une grave problématique et bien en deçà du niveau et des critères requis sur le plan international.Là-dessus, le Premier secrétaire de l’USFP a mis en avant la gestion Royale clairvoyante du secteur de la santé au cours de la période de la pandémie de Covid-19 conférant au pays un classement avancé et un modèle convoité par des pays développés ayant été incapables d’assurer la gestion de cette conjoncture et de préserver la vie des citoyens, en rappelant que Sa Majesté le Roi, tout au long de ces dernières 25 années, a fait de la santé, des libertés publiques, de la clôture du passé de plomb, et de la réconciliation, les contours essentiels du concept de l’autorité, de même que le Souverain a placé parmi les priorités et les principales préoccupations visant le développement et le progrès les grands chantiers, les projets stratégiques dont ceux se rapportant aux énergies renouvelables, aux ports et aéroports notamment.Driss Lachguar a rappelé que Sa Majesté le Roi a mis l’accent dans le dernier discours du Trône sur le constat que le Maroc évolue « à deux vitesses » (…)Dans ce sillage, le dirigeant ittihadi a rappelé que, depuis la nomination du chef du gouvernement, l’USFP n’a cessé de considérer cet exécutif comme un gouvernement d’incursion ayant occasionné un réel déséquilibre institutionnel du fait de sa composition tripartite monopolisant la gestion de l’ensemble des régions, des conseils provinciaux et des collectivités locales, fustigeant la marginalisation de l’opposition par le fait de cette incursion.A ce propos, le responsable ittihadi a relevé, dans cette même veine, que ces trois partis, en particulier le premier et le deuxième ne disposent pas de médias partisans à même d’assurer la communication et le dialogue avec les citoyens…Driss Lachguar a indiqué, d’autre part, que le Groupe socialiste-Opposition ittihadie s’est assidûment impliqué dans le chantier stratégique de la révision du système sanitaire, mû par son attachement responsable aux intérêts et préoccupations de l’ensemble des Marocains, en particulier au droit aux soins sanitaires, déplorant, à cet égard, que les financements requis sont détournés vers le soutien du secteur privé au détriment des institutions sanitaires publiques. A cet égard, il a déploré, dans cette même veine, certaines pratiques de nombre de cliniques privées imposant souvent des accouchements par césarienne ou exigeant la remise de chèques de garantie, appelant, à ce propos, le gouvernement à ouvrir une enquête autour de ces dysfonctionnements.D’autre part, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a déploré l’absence de toute action ciblant l’amélioration des prestations sanitaires et la gestion des établissements hospitaliers dans un esprit de responsabilité plaçant le citoyen au centre des priorités gouvernementales, soulignant, à cet égard, que la création de l’Union socialiste des forces populaires a découlé de l’attachement à la lutte contre l’injustice et l’oppression, loin de toute course vers le gain de positions électorales (…)Dans cette même veine, Driss Lachguar a enchaîné que l’on ne peut se contenter d’anachroniques sorties du gouvernement prétendant saisir la justesse des revendications des jeunes alors que l’Exécutif devrait saisir l’ensemble des attentes des différentes catégories sociales à travers tous les établissements et instances. De même que l’on ne peut que fustiger les tergiversations répétitives quant à l’avènement du conseil des jeunes et au déploiement de la société civile.A ce propos, il a mis en avant que le peuple marocain réclame un gouvernement soucieux de ses préoccupations et non de privilèges « sur mesure », notant qu’il aurait été plutôt opportun de tenir une réunion rassemblant la totalité des membres de la formation gouvernementale afin de délibérer autour des manifestations et des revendications des contestataires.Dans ce sillage, le Premier secrétaire du parti des forces populaires a mis en avant l’impératif du déploiement assidu pour le changement et l’action responsable en soulignant que l’Etat social ne devrait pas être un simple slogan (comme prétendu par le gouvernement) mais qu’il est nécessaire d’établir un contrat avec les différentes compositions du peuple marocain, appelant, dans cette veine, à rompre définitivement avec les pratiques de l’économie rentière entachant les différentes institutions exécutives.Et de conclure que « nous adhérons pleinement aux protestations légales et aux manifestations pacifiques mais nous nous opposons à l’anarchie et aux actes de vandalisme et de destruction du patrimoine public et privé ».