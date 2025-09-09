Noor-Ouarzazate, une réalisation remarquable dans le domaine de l'énergie solaire

Le complexe solaire Noor-Ouarzazate constitue une réalisation remarquable dans le domaine de l'énergie solaire, souligne le rapport "The Renewable Energy Investment Case for Africa".



Il s'agit de l'une des plus grandes centrales solaires à concentration au monde, avec une capacité totale de 582 MW provenant à la fois de l'énergie solaire à concentration (CSP), qui fournit 510 MW, et des technologies photovoltaïques (PV) pour les 72 MW restants, relève le document rendu public à Addis-Abeba en marge du 2ème sommet sur le climat (8-10 septembre).



Le rapport fait observer que ce projet est la pierre angulaire de la stratégie nationale du Maroc visant à porter la part des énergies renouvelables à 52% de sa capacité d'ici 2030 et à garantir son indépendance énergétique.



Il s'agit d’une ambition considérable, signale la même source, rappelant que le projet a été développé dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) avec l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN) comme principal développeur et un consortium dirigé par la société privée ACWA Power.



Ce projet, poursuit-on, s'appuie sur un modèle de financement mixte, avec des institutions internationales majeures, telles que la Banque mondiale, la BAD et la BEI qui ont accordé des prêts concessionnels permettant de réduire le coût global de l'électricité produite par le complexe de 10 à 25%.



Le rapport indique que cette réduction des coûts a atténué les risques du projet et permis la viabilité financière des contrats d'achat d'électricité à long terme.

La MASEN a joué un rôle essentiel dans la rationalisation du processus de développement, relève le document, soutenant que le complexe solaire a eu des répercussions environnementales et économiques importantes.



Noor-Ouarzazate alimente en électricité plus de 1,1 million de Marocains et contribue à environ 5 % de l'approvisionnement national en électricité, précise le rapport, notant que le projet a créé des milliers d'emplois pendant la phase de construction et stimulé le développement économique local.



Ce rapport, élaboré conjointement par Enzi Ijayo Africa Initiative (EIAI) et Africa Climate Insights (ACI) avec des contributions de Zero Carbon Analytics (ZCA), examine les opportunités d'investissement dans les énergies renouvelables en Afrique.

