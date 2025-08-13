Nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au blocus de Gaza

La réunion ministérielle de l'OCI met en avant le rôle du Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI


Mardi 26 Août 2025

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), réuni lundi à Djeddah pour sa 21e session extraordinaire, a mis en avant le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans la résolution adoptée à l'issue de cette session, qui s'est tenue au siège du Secrétariat général de l'OCI à Djeddah pour examiner l’agression israélienne continue contre le peuple palestinien, le Conseil a également salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion de souligner la nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza et acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le Conseil a également appelé, dans la résolution adoptée à l'issue de cette session, à fournir davantage de soutien et d'aide humanitaire aux Palestiniens afin d'alléger leurs souffrances, de renforcer leur résilience sur leur terre et de continuer à œuvrer pour mettre fin au blocus israélien imposé sur la bande de Gaza.

Il a également réitéré la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien contre les agressions israéliennes, les déplacements forcés sous toutes leurs formes et les destructions systématiques. La résolution a souligné qu'une paix juste, durable et globale ne peut être réalisée que par la mise en œuvre de la solution à deux Etats, garantissant la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec Al-Qods Est pour capitale, conformément aux principes du droit international, aux résolutions pertinentes des Nations unies et à l'initiative de paix arabe.

Cette réunion, tenue avec la participation du Maroc, visait à souligner le caractère central de la question palestinienne pour l'ensemble de la Oumma islamique et à soutenir les droits inaliénables du peuple palestinien.

La délégation marocaine, qui a pris part à cette réunion, était présidée par l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite et représentant permanent du Royaume auprès de l'OCI, Mustapha Mansouri.


