Nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au blocus de Gaza

Le Conseil des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), réuni lundi à Djeddah pour sa 21e session extraordinaire, a mis en avant le rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



Dans la résolution adoptée à l'issue de cette session, qui s'est tenue au siège du Secrétariat général de l'OCI à Djeddah pour examiner l’agression israélienne continue contre le peuple palestinien, le Conseil a également salué les efforts déployés par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, bras exécutif du Comité Al-Qods.



Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion de souligner la nécessité de prendre des mesures concrètes pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza et acheminer l'aide humanitaire aux Palestiniens. Le Conseil a également appelé, dans la résolution adoptée à l'issue de cette session, à fournir davantage de soutien et d'aide humanitaire aux Palestiniens afin d'alléger leurs souffrances, de renforcer leur résilience sur leur terre et de continuer à œuvrer pour mettre fin au blocus israélien imposé sur la bande de Gaza.



Il a également réitéré la nécessité d'assurer une protection internationale au peuple palestinien contre les agressions israéliennes, les déplacements forcés sous toutes leurs formes et les destructions systématiques. La résolution a souligné qu'une paix juste, durable et globale ne peut être réalisée que par la mise en œuvre de la solution à deux Etats, garantissant la création d'un Etat palestinien indépendant et souverain sur les frontières de 1967, avec Al-Qods Est pour capitale, conformément aux principes du droit international, aux résolutions pertinentes des Nations unies et à l'initiative de paix arabe.



Cette réunion, tenue avec la participation du Maroc, visait à souligner le caractère central de la question palestinienne pour l'ensemble de la Oumma islamique et à soutenir les droits inaliénables du peuple palestinien.



La délégation marocaine, qui a pris part à cette réunion, était présidée par l'ambassadeur du Maroc en Arabie Saoudite et représentant permanent du Royaume auprès de l'OCI, Mustapha Mansouri.