Nasser Bourita s'entretient à New York avec la secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères et la présidente de l'Assemblée générale de l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a tenu, mercredi à New York, une rencontre bilatérale avec la secrétaire d’Etat britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, Yvette Cooper.



Lors de ces entretiens, tenus en marge de la 80e session de l’Assemblée générale des Nations unies, les deux ministres se sont félicités du partenariat entre les deux pays et réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les accords signés et l’ensemble des éléments contenus dans le communiqué conjoint signé à l’issue de la 5e session du Dialogue stratégique Maroc-Royaume-Uni tenu à Rabat le 1er juin 2025.



Dans ce communiqué conjoint signé par M. Bourita et son homologue britannique, le Royaume-Uni considère la proposition marocaine d’autonomie "comme la base la plus crédible, viable et pragmatique pour un règlement durable du différend" régional autour du Sahara marocain.



Le Royaume-Uni a confirmé, dans ce communiqué conjoint, "l’engagement d’UK Export Finance à mobiliser 5 milliards de livres sterling pour soutenir de nouveaux projets économiques à travers le pays".

Nasser Bourita a eu également, mercredi à New York, des entretiens avec la présidente de l’Assemblée générale des Nations unies, Annalena Baerbock.



Lors de cette entrevue, les deux parties ont discuté des contributions "précieuses" du Maroc aux Nations unies, notamment son soutien continu au Bureau du président de l’Assemblée générale, ainsi que son rôle de co-facilitateur de la Déclaration politique du Sommet social mondial.



Les discussions ont porté aussi sur les réformes proposées dans le cadre de l’Initiative ONU80 et sur le processus de sélection du prochain Secrétaire général de l’ONU, selon le compte rendu de cette rencontre publié par le Bureau de la présidente de l’Assemblée générale.



M. Bourita et Mme Baerbock ont enfin abordé la coopération régionale et l'importance des efforts conjoints menés au service de la paix et la stabilité au Moyen-Orient.

Par ailleurs, Nasser Bourita a eu, mercredi à New York, une série d’entretiens distincts, en marge de la 80ème session de l’AG des Nations unies.



M. Bourita s’est ainsi entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, ainsi qu’avec son homologue belge, Maxime Prévot.

Le ministre a également tenu des entretiens avec Ayman Safadi, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Jordanie.



Il a aussi rencontré le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe (CCG), Jassim Mohammed Al-Budaiwi, ainsi que la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo.



Lors de ces entretiens, les parties ont évoqué les relations bilatérales et de coopération dans plusieurs domaines, et examiné les moyens de les hisser davantage.

Ces rencontres ont également été l’occasion d’aborder nombre de questions d’intérêt commun tant au niveau régional qu’à l’échelle internationale, et de coordonner les positions au sein des instances internationales.