Nasser Bourita prend part à la 164ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres


Jeudi 4 Septembre 2025

Nasser Bourita prend part à la 164ème session du Conseil de la Ligue arabe au niveau des ministres
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a pris part, jeudi au Caire, à la 164e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères.

En marge des travaux du Conseil, M. Bourita a participé, à cette occasion, à la réunion du Comité ministériel arabe chargé de l'action internationale face aux politiques et mesures israéliennes illégales dans la ville d’Al-Qods.

Nasser Bourita, s'est entretenu, jeudi au Caire, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères, de l'Immigration et des Affaires des Egyptiens à l'étranger, Badr Abdel Aaty.

Lors de cette entrevue, tenue en marge de la 164e session du Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau des ministres des Affaires étrangères, les deux ministres ont réaffirmé la volonté des deux pays frères de renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines.

MM Bourita et Abdel Aaty ont mis l'accent sur une série de questions régionales, notamment les derniers développements de la question palestinienne, les efforts des deux pays pour consolider les mécanismes d’action africaine commune et le rôle de l’Union africaine dans le traitement des questions relatives à la paix, à la sécurité et au développement.


