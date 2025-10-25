Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot font le point sur le partenariat d’exception renforcé qui lie le Maroc et la France


Samedi 25 Octobre 2025

Nasser Bourita et Jean-Noël Barrot font le point sur le partenariat d’exception renforcé qui lie le Maroc et la France
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita s’est entretenu, mercredi à Paris, avec son homologue français, Jean-Noël Barrot, en marge de sa participation à la conférence ministérielle sur la diplomatie féministe.

Selon un communiqué du Quai d’Orsay, les deux ministres "ont évoqué les nombreux domaines dans lesquels nous avons pu approfondir une relation bilatérale particulièrement riche, notamment en qui concerne notre partenariat industriel et stratégique, les mobilités ou encore les enjeux globaux, et ont encouragé la poursuite de cette dynamique", indique la même source.

 A cet égard, M. Barrot a salué l’adhésion récente du Maroc au groupe des pays dotés d’une diplomatie féministe (FFP+) et la participation de M. Bourita à la conférence ministérielle des diplomaties féministes. Les deux ministres, ajoute le communiqué, ont également échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt mutuel. M. Barrot "a salué les perspectives de renforcement du partenariat euro-marocain et euro-méditerranéen dans toutes ses dimensions, au bénéfice de nos deux continents" et "réaffirmé sa volonté de mettre la coopération franco-marocaine au service du règlement des crises régionales et internationales.


