Mondial féminin de futsal : Première victoire de la sélection marocaine

Les buts des Lionnes de l'Atlas ont été marqués par Nadia Laftah (10è), Siham Tadlaoui (14è) et Jasmine Demraoui (17è).
Dans l'autre match du groupe, disputé plus tôt, l'Argentine a pris le meilleur sur la Pologne (3-2).
Le Maroc avait raté son entrée en lice face à l'Argentine (6-0), tandis que les Philippines avaient perdu face à la Pologne sur le même score.
Pour le compte de la troisième journée, le Maroc rencontrera la Pologne, jeudi prochain.
Après cette victoire, l'équipe du Maroc occupe la 3ème place avec 3 points, devancée au goal-average par la Pologne, tandis que l'Argentine est leader du groupe avec 6 points. Les Philippines ferment la marche sans la moindre unité.