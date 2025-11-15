Augmenter la taille du texte
Mercredi 26 Novembre 2025

Championnat d'Afrique U12 de tennis : Consécration marocaine
Le Maroc a décroché le championnat d'Afrique des moins de 12 ans de tennis, au terme de cette compétition continentale tenue du 17 au 23 novembre au club MTA de Casablanca, avec la participation de 11 nations africaines.

Chez les filles, la sélection marocaine composée de Dina Jaoid, Nouha Touimy et Yacout El Rhaffouli a réalisé un parcours exceptionnel en remportant l’ensemble de ses rencontres dans un groupe comprenant l’Afrique du Sud, la Tunisie, le Kenya et le Nigeria, indique la Fédération Royale marocaine de tennis dans un communiqué.

L’équipe nationale s’est imposée face à l’Afrique du Sud sur le score de 2 sets à 1, a remporté une victoire importante contre la Tunisie également 2-1, puis a dominé successivement le Kenya 3-0 et le Nigeria 3-0, ajoute la même source, précisant que grâce à ce parcours sans faute, les Marocaines décrochent brillamment le titre de Championnes d’Afrique U12.

Chez les garçons, la sélection marocaine composée de Nasser Mouaffak, Abdeljabbar Essadki et Ismail Benkirane évoluait dans une poule de cinq équipes. Le Maroc termine premier de la poule B à l’issue de la phase initiale et se qualifie pour les demi-finales.

L’équipe s’incline ensuite 2-1 face à la Tunisie, qui remportera finalement le titre chez les garçons après sa victoire 2-1 en finale contre le Ghana. Dans le match pour la troisième place, le Maroc s’impose 2-0 face à l’Afrique du Sud et conclut la compétition sur la troisième marche du podium.

Grâce au titre continental obtenu par les filles et à la troisième place décrochée par les garçons, le Maroc termine premier au classement général et est officiellement sacré Champion d’Afrique U12 pour cette édition, conclut le communiqué.
 
