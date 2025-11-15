Augmenter la taille du texte
Aït-Boudlal, un défenseur en pleine ascension à Rennes

Lundi 24 Novembre 2025

Aït-Boudlal, un défenseur en pleine ascension à Rennes
A 19 ans, l'international marocain Abdelhamid Aït-Boudlal, défenseur central dans le radar des grands d'Europe, est en pleine ascension dans le Stade Rennais, écrit dimanche L'Equipe.

Dans un article sous le titre "Le défenseur qui monte à Rennes", le journal sportif français revient sur la prestation exceptionnelle d'Aït-Boudlal samedi soir contre Monaco où il s'est illustré par une formidable chevauchée qui a ouvert la voie au succès rennais (4-1).

Pur produit de l'Académie Mohammed VI de football, le jeune joueur s'impose en ce début de saison dans la défense rennaise qu'il forme avec Jérémy Jacquet et Lilian Brassier. "C'est lors d'une tournée de matches amicaux de l'Académie en Europe qu'il est entré dans le radar de nombreux clubs, de Rennes à Liverpool en passant par Manchester City, Chelsea, Copenhague, l'Atlético de Madrid", rappelle L'Equipe.

Relevant les qualités du défenseur central du Stade Rennais en Ligue 1, son coach Habib Beye affirme s'être rendu compte que "lorsqu'il avait 30 mètres devant lui, il n'y avait rien qui pouvait le stopper".

"S'il pouvait amener cette supériorité en profondeur, on n'allait pas s'en priver. On travaille sur cet aspect là", indique l'entraîneur cité par le média, soulignant que le club breton avait déjà bénéficié, avec succès, des services d'un autre ancien pensionnaire de l'Académie Mohammed VI de football, en l'occurrence Nayef Aguerd.

Parti en prêt s'aguerrir en Ligue 2 à Amiens, Aït-Boudlal avait comme points forts une certaine agressivité, sa vitesse, une bonne technique et de la personnalité, poursuit le journal, notant qu'il s'est transformé rapidement sur le terrain depuis l'été dernier.

"Son ascension pourrait bien passer par la prochaine CAN au Maroc", fait observer l'auteur de l'article, affirmant qu'une prolongation est à l'étude avec le défenseur marocain, sous contrat avec Rennes jusqu'en 2028.

Tags : Aït-Boudlal, Rennes

