Coupe Arabe : La liste finale de Tarik Sektioui

Les coéquipiers de RabieHrimat évolueront dans le groupe B aux côtés de l'Arabie Saoudite et des vainqueurs des rencontres qui doivent opposer Oman à la Somalie, et le Yémen aux Comores, le 26 courant à Doha.
Voici, par ailleurs, la liste des joueurs retenus:
Gardiens de but: Salaheddine Chihab (Maghreb Fès), Mehdi Benabid (Wydad Casablanca) et Rachid Ghanimi (FUS Rabat).
Défenseurs : Hamza El Moussaoui (RS Berkane), Marouane Louadni (AS FAR), Anas Bach (AS FAR), Mohamed Boulacsout (Raja Casablanca), Mohamed Moufid (Wydad Casablanca), Marwan Saadane (Al Fateh/Arabie saoudite), Soufiane Bouftini (Al Wasl/Émirats Arabes Unis) et Mahmoud Bentayg (Zamalek/Egypte).
Milieux : Ayoub Khairi (RS Berkane), Khalid Ait Ouarkhane (AS FAR), Mohamed RabieHrimat (AS FAR), Sabir Bougrine (Raja Casablanca), Achraf El Mahdioui (Al Taawoun/Arabie saoudite), Oussama Tannane (UmmSalal/Qatar), Amine Zouhzouh (Al Wakrah/Qatar) et Walid El Karti (Pyramids/Egypte).
Attaquants : Youssef Mehri (RS Berkane), Hamza Hannouri (Wydad Casablanca), Abderrazak Hamed Allah (Al Shabab/Arabie saoudite), Karim El Berkaoui (Al Dhafra/EAU), Walid Azaro (Ajman Club/EAU), Tarik Tissoudali (Khor Fakkan/EAU) et Achraf Bencharki (Al Ahly/Egypte).