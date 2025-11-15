Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Coupe Arabe : La liste finale de Tarik Sektioui

Lundi 24 Novembre 2025

Coupe Arabe : La liste finale de Tarik Sektioui
Autres articles
L'entraîneur de la sélection nationale A’, Tarik Sektioui, a rendu publique, vendredi, la liste finale des 26 joueurs retenus pour participer à la prochaine Coupe Arabe de football, prévue du 1er au 18 décembre prochain au Qatar.

Les coéquipiers de RabieHrimat évolueront dans le groupe B aux côtés de l'Arabie Saoudite et des vainqueurs des rencontres qui doivent opposer Oman à la Somalie, et le Yémen aux Comores, le 26 courant à Doha.

Voici, par ailleurs, la liste des joueurs retenus:

Gardiens de but: Salaheddine Chihab (Maghreb Fès), Mehdi Benabid (Wydad Casablanca) et Rachid Ghanimi (FUS Rabat).

Défenseurs : Hamza El Moussaoui (RS Berkane), Marouane Louadni (AS FAR), Anas Bach (AS FAR), Mohamed Boulacsout (Raja Casablanca), Mohamed Moufid (Wydad Casablanca), Marwan Saadane (Al Fateh/Arabie saoudite), Soufiane Bouftini (Al Wasl/Émirats Arabes Unis) et Mahmoud Bentayg (Zamalek/Egypte).

Milieux : Ayoub Khairi (RS Berkane), Khalid Ait Ouarkhane (AS FAR), Mohamed RabieHrimat (AS FAR), Sabir Bougrine (Raja Casablanca), Achraf El Mahdioui (Al Taawoun/Arabie saoudite), Oussama Tannane (UmmSalal/Qatar), Amine Zouhzouh (Al Wakrah/Qatar) et Walid El Karti (Pyramids/Egypte).

Attaquants : Youssef Mehri (RS Berkane), Hamza Hannouri (Wydad Casablanca), Abderrazak Hamed Allah (Al Shabab/Arabie saoudite), Karim El Berkaoui (Al Dhafra/EAU), Walid Azaro (Ajman Club/EAU), Tarik Tissoudali (Khor Fakkan/EAU) et Achraf Bencharki (Al Ahly/Egypte).

Libé

Lu 89 fois

Tags : Coupe Arabe, liste finale, Tarik Sektioui

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Dossiers du weekend | Actualité | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

 
Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Plan du site | RSS Syndication