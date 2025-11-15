Coupe de la CAF : Le WAC et l’OCS entament du bon pied la phase de poules

Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au club kényan de Nairobi United par 3 buts à 0, dimanche en match de la première journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



Les buts des Rouges ont été inscrits par Ayoub Boucheta (3e), Mohamed Bouchouari (45e) et Mohamed Rayhi (86e).



Dans l’autre match de ce groupe B, Maniema, de la RD Congo, a battu le club tanzanien de Azam par 2 buts à 0, un résultat qui permet au WAC d’occuper la première place grâce au goal average.



De son côté, l’Olympic Club de Safi, deuxième représentant du football national en cette C2 continentale, a surclassé, dimanche à Bamako, le club malien de Djoliba AC (1-0) pour le compte de la première journée du groupe A.



L’unique réalisation a été inscrite à la 29e minute par Salaheddine Errahouli, offrant au club marocain une victoire précieuse en déplacement.

Grâce à ce succès, l’OCS partage la première place du classement avec l’USM Alger qui a disposé de l’équipe ivoirienne de San Pedro par 3 à 2.



Le club safiot disputera sa prochaine rencontre à domicile, dimanche prochain à 17h00, face à l’USM Alger, au stade El Massira de Safi. Une rencontre importante pour confirmer ce départ réussi et renforcer ses chances de qualification.