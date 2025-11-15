Double test pour l’EN féminine

L’équipe nationale féminine A de football disputera deux rencontres amicales contre les sélections du Burkina Faso et de l’Afrique du Sud, dans l'ordre, le 28 novembre courant et le 2 décembre prochain, indique la Fédération Royale marocaine de football.



Les Lionnes de l'Atlas affronteront les Burkinabè, le 28 courant au Grand stade de Marrakech, avant de rencontrer les Sud-Africaines, le 2 décembre au Grand stade d’Agadir, ajoute la même source, précisant que ces deux matchs sont programmés à 19h00.



Ces rencontres s'insèrent dans les préparatifs du Onze national pour les prochaines échéances, poursuit-on de même source.