Distinction d’Ezzalzouli et de Khannous

L’international marocain du Betis Séville, Abdessamad Ezzalzouli, a largement contribué, dimanche, à la victoire de son équipe sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (2-1), lors d’un match comptant pour la 8ᵉ journée de La Liga.



Menés au score dès la 15ᵉ minute sur un but de Pol Lozano, les Andalous ont égalisé à la 52ᵉ grâce à Cucho Hernández.



L’attaquant marocain a ensuite porté l’estocade en inscrivant le but de la victoire, offrant ainsi à son équipe trois points précieux.



Servi par Pablo Fornals, Abde a mystifié la défense des Pericos avant de battre le gardien Marko Dmitrovic d’un tir croisé du gauche.

Revenu en grande forme après une longue absence, Ezzalzouli, qui avait affirmé vouloir réaliser sa meilleure saison, semble bien parti pour tenir parole.



De son côté, l’international marocain Bilal El Khannous s’est illustré de la plus belle des manières avec Stuttgart, et ce pour le compte de la sixième journée de la Bundesliga. Il a été l’auteur du but de la victoire de son club, dimanche, contre Heidenheim. C’est son deuxième but en Bundesliga après celui inscrit contre Saint Pauli, sachant qu’il a été buteur en Europa League face à la formation espagnole de Celta Vigo.



Ezzalzouli et Khannous devraient entrer en concentration cette semaine avec l’équipe nationale qui disputera deux matches, le premier amical, le 9 courant, face au Bahrein, et le 14 de ce mois contre le Congo pour le compte de la dernière journée du groupe E des éliminatoires du Mondial FIFA 2026.



Ces deux matches auront lieu au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat.