Walid Regragui : Nous devons gagner contre le Bahreïn et le Congo pour rester dans une dynamique positive

S’exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, pour présenter la liste des joueurs convoqués pour disputer ces deux matchs, Regargui a indiqué que "ce qui importe, c’est la victoire pour pouvoir progresser et améliorer notre classement FIFA où on est la meilleure équipe arabe et africaine. Cela prouve que nous sommes réguliers et c’est ce qui est le plus important pour nous".
Commentant le choix du Bahreïn en tant que sparring-partner, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), le sélectionneur national a souligné qu’"il est nécessaire de jouer dans toutes les situations et que le Bahreïn présente une bonne opposition car il a fait de bons matchs contre le Japon et l’Arabie Saoudite", précisant que "c’est une bonne opportunité pour jouer et rester compétitif".
Revenant sur l’absence de plusieurs joueurs pour blessure, à l’instar de Soufiane Rahimi, Achraf Dari, Azzedine Ounahi et Noussair Mazraoui, il a estimé qu’"il est difficile d’avoir une équipe type, mais l’important c’est que nous avons une profondeur dans le banc et que les joueurs présents sont capables de faire du bon travail".
L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), avant de croiser le fer avec le Congo pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), le 14 octobre au même stade.
La Botola Pro D1 se poursuivra en cette fin de semaine pour le compte de la 4ème journée selon le programme qui suit :
Samedi
16h00 : RCAZ-KACM
18h00 : IRT-FUS
Dimanche
16h00 : HUSA-DHJ
16h00 : USYM-OD
18h00 : UTS-RSB
20h00 : OCS-AS FAR
A noter que les matches CODM-WAC et Raja-MAS devaient être disputés vendredi.
Botola Pro D2
Ci-dessous le programme de la deuxième journée de la Botola Pro D2 de football :
Samedi à 16h00
CJBG-KAC
RAC-JSS
SM-CAK
WAF-WST
Dimanche à 16h00
A.Tiznit-RBM
US.Boujaad-MCO
USMO-SCCM
Dimanche à 18h00
MAT-JSM.