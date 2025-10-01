Walid Regragui : Nous devons gagner contre le Bahreïn et le Congo pour rester dans une dynamique positive

Le sélectionneur national, Walid Regragui a affirmé, jeudi à Salé, que l’équipe nationale doit gagner ses deux prochains matchs contre le Bahreïn et le Congo pour rester dans une dynamique positive et progresser constamment.



S’exprimant en conférence de presse tenue au Complexe Mohammed VI de Football à Maâmora, pour présenter la liste des joueurs convoqués pour disputer ces deux matchs, Regargui a indiqué que "ce qui importe, c’est la victoire pour pouvoir progresser et améliorer notre classement FIFA où on est la meilleure équipe arabe et africaine. Cela prouve que nous sommes réguliers et c’est ce qui est le plus important pour nous".



Commentant le choix du Bahreïn en tant que sparring-partner, le 9 octobre prochain au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), le sélectionneur national a souligné qu’"il est nécessaire de jouer dans toutes les situations et que le Bahreïn présente une bonne opposition car il a fait de bons matchs contre le Japon et l’Arabie Saoudite", précisant que "c’est une bonne opportunité pour jouer et rester compétitif".



Revenant sur l’absence de plusieurs joueurs pour blessure, à l’instar de Soufiane Rahimi, Achraf Dari, Azzedine Ounahi et Noussair Mazraoui, il a estimé qu’"il est difficile d’avoir une équipe type, mais l’important c’est que nous avons une profondeur dans le banc et que les joueurs présents sont capables de faire du bon travail".



L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue du Bahreïn, en amical, le 9 octobre au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat (20h00), avant de croiser le fer avec le Congo pour le compte de la dernière journée des éliminatoires africaines du Mondial (groupe E), le 14 octobre au même stade.