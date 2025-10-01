Rooney n'a "aucun espoir" de voir Amorim sauver Manchester United

L'ancienne gloire de Manchester United, Wayne Rooney, a estimé que le club avait perdu son âme, et que l'entraîneur portugais Ruben Amorim, arrivé en novembre 2024, n'était pas l'homme de la situation.



"Je ne sais pas ce qu'il se passe. J'espère sincèrement qu'il pourra renverser les choses, mais après tout ce que j'ai vu, je n'ai aucun d'espoir là-dessus", a confié l'ancien joueur de 39 ans dans un podcast de la BBC mis en ligne lundi.



"Ruben Amorim a le même âge que moi, c'est encore un jeune entraîneur et je suis sûr qu'il aura un bel avenir, mais ce qui se passe actuellement au club, ce n'est pas Manchester United," a ajouté Wayne Rooney.



Amorim, arrivé du Sporting en cours de saison dernière, n'a pu enrayer la spirale négative de Manchester United qui a fini l'exercice 2024-25 à la 15e place du championnat, son pire résultat depuis 51 ans.



Avec la défaite samedi à Brentford (3-1), l'entraîneur portugais tourne à peine à un point par match en championnat (34 points en 33 rencontres).

Manchester United a pourtant investi plus de 200 millions d'euros cet été pour trois nouveaux attaquants (Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha), mais n'est que 14e de Premier League après six journées.



"Le club a perdu son âme, juge le meilleur buteur de l'histoire de United. Je ne vois pas les joueurs se battre, je ne vois pas de caractère, d'envie de gagner. Je vais voir les matches en m'attendant à ce que l'équipe perde, ou peut-être qu'elle prenne un point."



"Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas que la faute de l'entraîneur. Les joueurs ne méritent pas de porter ce maillot, et ça fait mal", déplore l'ancien capitaine de l'équipe d'Angleterre.



L'ex-joueur de Liverpool, Jamie Carragher, a lui évoqué une erreur de casting parce que le système tactique d'Amorim, un entraîneur "fantastique" quand il était au Sporting, ne colle pas "au club et aux traditions" de Manchester United.



S'il est "toujours en poste", c'est parce que les dirigeants ont "pris tellement de mauvaises décisions sur et en dehors du terrain qu'ils ne veulent presque pas admettre aujourd'hui qu'ils en ont commis une autre", a-t-il déclaré lundi soir sur Sky Sports.



Pour conclure, "cela a été un désastre pour le club, mais aussi pour l'entraîneur. Je pense que nous attendons malheureusement l'inévitable. Personne ne souhaite voir quelqu'un perdre son emploi, mais cette situation doit prendre fin le plus rapidement possible", a-t-il dit.