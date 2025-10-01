Augmenter la taille du texte
Dimanche 5 Octobre 2025

Mondial Chili-2025/ Mohamed Ouahbi : Le Maroc va préparer sereinement les huitièmes de finale
L’entraineur de l’équipe nationale des moins de 20 ans de football, Mohamed Ouahbi, a affirmé, samedi, que le Mexique méritait sa victoire face au Maroc (1-0) lors de la 3è journée (groupe C) du Mondial Chili-2025, assurant que le plus important est de bien se préparer pour les huitièmes de finale.

« Le Mexique a mérité la victoire. Ce que nous cherchons, c’est de représenter au mieux le Maroc, que ce soit dans les matches à contexte difficile ou dans des rencontres sans enjeu où nous sommes déjà qualifiés », a-t-il déclaré à la presse à l’issue de cette rencontre sans enjeu pour les Lionceaux de l’Atlas, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. « On a essayé (…), mais on n’a pas réussi. On doit continuer à nous améliorer jusqu’en huitième de finale », a-t-il dit, rapporte la MAP.

« Ce n’est pas parce que nous avons aligné de nouveaux joueurs que nous ne voulions pas gagner ce match. Les Mexicains ont été meilleurs que nous. On ne s’est pas créé beaucoup d’occasions. Le match s’est joué sur de petits détails, le deuxième ballon et les duels, qu’ils ont remportés plus que nous », a-t-il expliqué. Commentant l’arbitrage de cette rencontre, le coach national a estimé que les joueurs mexicains méritaient d’écoper de deux cartons jaunes en première période. « J’ai été énervé après le carton jaune donné à Ali Maamar, et surtout les cinq minutes seulement du temps additionnel, mais ce n’est pas la cause de notre défaite », a-t-il ajouté.

« Cette défaite nous a permis de mettre les pieds sur terre. Ce revers va nous servir pour la suite », a-t-il souligné.

Libé

