Mondial 2006 : L'escroquerie retenue contre Zwanziger et Linsi

Le Parquet suisse a bouclé une enquête criminelle ouverte en 2015 concernant le Mondial-2006 et a annoncé mardi avoir retenu l'accusation d'escroquerie contre Theo Zwanziger, ex-président de la Fédération allemande de football (DFB), et Urs Linsi, secrétaire général de la Fifa de juin 1999 à juin 2007.

Horst Rudolf Schmidt, ancien secrétaire de la DFB, est également visé pour "escroquerie" tandis que Wolfgang Niersbach, membre du comité de candidature et vice-président du Comité d'organisation du Mondial, est lui mis en examen pour "complicité d'escroquerie", a indiqué le Ministère public de la Confédération (MPC) dans un communiqué, précisant que l'accusation de "blanchiment d'argent" a été classée en juillet.

L'enquête ouverte le 6 novembre 2015 par la justice suisse porte sur le paiement de 6,7 millions d'euros effectué en avril 2005 par la Fédération allemande de football à Robert Louis-Dreyfus, ancien patron d'Adidas, partenaire de la DFB.

Il est reproché aux prévenus d'avoir à cette date "trompé astucieusement les membres d'un organe de surveillance du Comité d'organisation de la DFB pour la Coupe du monde 2006 sur le but réel d'un paiement d'environ 6,7 millions d'euros".

"Toute cette campagne en Suisse est pitoyable et va totalement s'effondrer car je n'ai rien à me reprocher", a réagi M. Zwanziger, interrogé par l'agence allemande SID.

L'ancien patron du football allemand estime qu'il s'agit d'un "scandale judiciaire" et que les enquêteurs qu'il juge "incompétents" se "cognent la tête contre un mur de briques et le mur gagnera toujours".

L'ancienne star du football allemand, Franz Beckenbauer, en qualité de président du comité de candidature allemand, est également visé par l'enquête. Mais en raison de son état de santé, la procédure le visant "a été disjointe en juillet 2019 et sera poursuivie séparément par le MPC", a expliqué le Parquet.

"Un jugement d'ensemble retarderait inutilement la procédure contre les autres prévenus, car l'état de santé actuel de Franz Beckenbauer, selon les pronostics actuels, ne permet pas sa participation ou son audition à l'audience principale devant le Tribunal pénal fédéral (TPF)", a précisé le MPC.

L'hebdomadaire allemand Der Spiegel indiquait récemment que la santé de Beckenbauer s'était "largement détériorée depuis avril; sa capacité de jugement et sa mémoire sont amoindries".

Toujours selon le magazine, les médecins de l'ancien international ont produit des certificats dans lesquels ils estiment que tout stress (occasionné par une audition) "pourrait mettre sa vie en danger".

Der Spiegel avait jeté un pavé dans la mare fin octobre 2015 en avançant que l'Allemagne aurait utilisé un fonds secret de 10 millions de francs suisses (6,7 millions d'euros au taux de l'époque) pour acheter des voix et obtenir l'organisation du Mondial 2006.

En mai 2018, Theo Zwanziger avait été inculpé par la justice allemande avec d'autres anciens dirigeants du football allemand pour "fraude fiscale aggravée" dans le cadre de cette affaire.

Mais la procédure a été abandonnée cinq mois plus tard, faute d'éléments probants. Le Parquet a toutefois fait appel de la décision.