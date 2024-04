Coupe d'Italie. L'Atalanta rejoint la Juventus en finale

L'Atalanta a rejoint la Juventus Turin en finale de la Coupe d'Italie en dominant la Fiorentina 4 à 1 mercredi en demi-finale retour à Bergame.



L'Atalanta, battue au match aller 1 à 0 à Florence, a débuté la rencontre de la meilleure des façons en ouvrant la marque dès la huitième minute.



Ses perspectives s'amélioraient singulièrement à la 53e minute quand la Fiorentina se retrouvait réduite à dix après l'exclusion de Nikola Milenkovic pour une faute sur Gianluca Scamacca qui filait vers le but.

Mais en égalisant à la 68e minute contre le cours du jeu, la Fiorentina prenait l'ascendant au bilan des deux confrontations, avant de s'effondrer en fin de match en concédant trois buts dans le dernier quart d'heure.



L'Atalanta, qui affrontera Marseille en demi-finale de la Ligue Europa les 2 et 9 mai, retrouvera le 15 mai au Stade olympique en finale comme en 2021 la Juventus et tentera d'ajouter à son maigre palmarès un deuxième trophée après la Coupe d'Italie 1963.