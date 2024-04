Cérémonie en l'honneur de l’équipe nationale de futsal championne d'Afrique

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a organisé une cérémonie en l'honneur du staff et des joueurs de l’équipe nationale de futsal, championne d’Afrique, lundi au Complexe Mohammed VI de football.



A cette occasion, le président de la FRMF, Fouzi Lekjaa, a félicité les membres de la sélection marocaine de futsal pour leur exploit, rappelant le message de SM le Roi Mohammed VI dans lequel le Souverain fait part de Sa grande fierté de la ferme détermination dont ont fait montre les membres de l’équipe nationale afin de remporter, pour la troisième fois d’affilée, ce titre continental, animés en cela par un patriotisme exemplaire et un engagement sérieux pour le rayonnement du football et du sport marocains.



M. Lekjaa a souligné que l’équipe nationale de futsal est une sélection exemplaire qui a adhéré à la feuille de route et la stratégie sportive dont les bases ont été instaurées par SM le Roi Mohammed VI, ajoutant que le Complexe Mohammed VI de football représente l’un des piliers de cette stratégie du Souverain.

Il a noté que "le Royaume est chanceux de cette infrastructure appréciée, non seulement au niveau africain, mais également de la part des instances mondiales de football".



Le président de l’instance fédérale a indiqué qu’il constate in visu le travail colossal et l’adhésion totale de l’équipe nationale de futsal à la stratégie du Souverain, ajoutant que les résultats obtenus sont la consécration de ce travail continu.

Il a ajouté que l’équipe nationale de futsal est une inspiration pour les autres sélections nationales, en particulier auprès des jeunes catégories.



M. Lekjaa a, par ailleurs, fait savoir que "les défis de l’avenir sont clairs et les attentes du public marocain qui a été exemplaire dans son soutien à l’équipe nationale de futsal imposent de relever le défi de la Coupe du monde".



Le sélectionneur national, Hicham Dguig, a de son côté exprimé sa joie du 3e sacre consécutif de l’équipe nationale de futsal, affirmant que le message de SM le Roi Mohammed VI est un honneur et une responsabilité pour déployer plus d’efforts et faire rayonner le sport national.



Il a mis l’accent sur les efforts de la FRMF pour développer la pratique du football en général et du futsal en particulier, adressant ses remerciements à toutes les composantes de l’équipe nationale pour leur engagement à faire briller la discipline de futsal.



Hicham Dguig a également mis l’accent sur l’engagement et la discipline dont ont fait preuve les joueurs et leurs efforts pour se distinguer au niveau continental et mondial.

"L’intérêt de la Fédération Royale marocaine de football et de son président, M. Fouzi Lekjaa, est une motivation supplémentaire pour s’illustrer lors de la prochaine Coupe du monde afin de confirmer notre statut de leader dans cette discipline", a-t-il noté.



Le capitaine de l’équipe nationale, Soufiane El Mesrar, a pour sa part souligné que l’instance fédérale a mis en place tous les moyens pour permettre à la sélection nationale de se distinguer, ajoutant que le staff technique et les joueurs vont entamer la préparation de la Coupe du monde pour hisser haut les couleurs nationales à l’échelle mondiale.



La sélection nationale de futsal a décroché son troisième sacre continental en battant en finale son homologue angolaise sur le score de 5 buts à 1.