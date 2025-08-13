Mohamed Salem Cherkaoui : L’investissement du Maroc dans les générations palestiniennes, un engagement constant porté par SM le Roi

L’investissement du Maroc dans les générations palestiniennes ne relève pas d'une démarche conjoncturelle mais procède d'un engagement constant sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, a affirmé, dimanche à Rabat, le directeur chargé de la gestion de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui.



S’exprimant lors d’une réception organisée en l’honneur d’enfants palestiniens et marocains participant à la 16e édition des colonies de vacances en faveur d’enfants maqdessis, initiée par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif sous le Haut Patronage de SM le Roi, M. Cherkaoui a rappelé qu’au fil des seize éditions successives, près de 800 enfants d’Al Qods ont pu visiter le Royaume avec une moyenne de 50 participants par édition, accompagnés de 80 encadrants.



Ces jeunes ont eu l’occasion de sillonner la plupart des villes marocaines, découvrant ainsi l’authenticité, l’histoire et la civilisation du Royaume, a-t-il ajouté.



Il a souligné que ces colonies de vacances ont atteint les objectifs escomptés, avec un impact positif sur les jeunes Palestiniens, en cultivant chez eux des sentiments d'espoir et en leur ouvrant des perspectives pour réaliser leurs rêves dans leur pays, auprès de leurs familles et de leurs proches, ce qui leur permet de contribuer à bâtir un avenir empreint de dignité, de sérénité et de sécurité.



Pour sa part, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication -Département de la Jeunesse-, Mustapha Messaoudi, a relevé que la Haute Sollicitude dont entoure SM le Roi ce programme de colonies de vacances en faveur d'enfants maqdessis, est une incarnation de l’attention particulière accordée par le Souverain à l’enfance palestinienne et aux liens de fraternité et de solidarité unissant les peuples marocain et palestinien.



Il a relevé que SM le Roi a bien voulu baptiser cette édition "Harat Al Maghariba", ce qui symbolise l'attachement profond et historique des Marocains à la ville sainte.



De son côté, l’ambassadeur de Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a fait savoir que "Harat Al Maghariba" symbolise la présence enracinée du Maroc et son ancrage historique au cœur de la Ville Sainte, comme elle constitue une manifestation de la cohésion séculaire entre les deux peuples.



Les enfants participants à ce programme éducatif ont, quant à eux, exprimé leur immense joie de vivre cette expérience riche, qui leur a permis de découvrir divers aspects de la civilisation marocaine et de nouer des liens fraternels avec leurs pairs marocains, dans une atmosphère d’amitié et de solidarité.



Ils ont affirmé que cette expérience restera à jamais "gravée dans leur mémoire comme une étape exceptionnelle, empreinte de valeurs humaines nobles", exprimant leur profonde gratitude pour la Haute Sollicitude Royale dont le Souverain a entouré les bénéficiaires de cette initiative.



Baptisée "Harat Al Maghariba", cette édition, initiée avec le soutien et en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (Département de la Jeunesse), du 10 au 26 août, a allié détente et divertissement, voyages éducatifs et pédagogiques, ainsi que rencontres et échanges entre enfants palestiniens et leurs pairs marocains.



Au programme de cette édition figuraient des compétitions artistiques et sportives entre enfants maqdessis et marocains, ainsi que des visites touristiques à Casablanca, Rabat, Tanger, Tétouan, M’diq et Chefchaouen, pour découvrir les monuments historiques et prendre connaissance de grands projets économiques réalisés dans le Royaume, notamment en matière d’infrastructures et d’équipements sportifs d’envergure.