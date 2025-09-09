Mohamed Aït Ouali : Le Maroc a participé activement aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, le Royaume du Maroc a participé activement aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence qui s'est tenu, lundi à Doha, en signe de solidarité avec l'Etat du Qatar suite à l'agression israélienne, a souligné l'ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali.



En exécution des Hautes Instructions Royales, la délégation marocaine a contribué activement au soutien et à l'adoption des résolutions en faveur de l'Etat frère du Qatar, visant à préserver la sécurité de son territoire, ainsi que celle de ses citoyens et résidents, a souligné M. Aït Ouali dans une déclaration à la presse à l'issue du sommet.



Le sommet a été l'occasion de rappeler que cette agression risque de compromettre la sécurité et la paix dans la région et de plonger celle-ci dans une spirale de violence et de représailles, a-t-il rappelé.



Par ailleurs, M. Aït Ouali a fait savoir que les dirigeants des Etats arabes et islamiques participant à ce Sommet ont hautement salué le soutien considérable apporté par le Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI et son bras exécutif l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif pour soutenir les Maqdessis.



Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de ce sommet, les Rois et chefs d'Etat des pays islamiques et arabes ont réitéré leur solidarité avec le Qatar, condamnant l'agression israélienne contre la souveraineté de cet Etat.

Ils ont souligné que l'agression israélienne contre l'Etat du Qatar et la poursuite des pratiques hostiles d'Israël compromettent les chances de paix et de coexistence pacifique dans la région.



La déclaration finale a salué l'adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration de New York sur la mise en œuvre de la solution, à deux Etats et la création d’un Etat palestinien indépendant, traduisant la volonté internationale de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à la création d'un Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale.