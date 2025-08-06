Marrakech : Suspension d'un Caïd pour son implication présumée dans un délit de corruption

-
Dans un communiqué, le ministère explique que cette décision, qui procède de son attachement à la déontologie de la fonction publique et s'inscrit dans le cadre du suivi quotidien de l'action des agents de l'autorité, fait suite à l'ouverture d'une investigation judiciaire, sous la supervision du Parquet général compétent, pour l'implication présumée de l'intéressé dans un délit de corruption.
Des mesures administratives appropriées seront prises à son encontre, conformément aux lois et règlements en vigueur, sur la base des résultats de l'enquête et de la procédure judiciaire, conclut le communiqué.