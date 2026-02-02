Libye : Trois soldats de Haftar tués dans des combats à la frontière avec le Niger

Trois soldats libyens des forces du maréchal Khalifa Haftar ont été tués samedi et plusieurs autres capturés lors d'affrontements avec des groupes armés dans le sud de la Libye, près de la frontière avec le Niger, ont-elles annoncé lundi dans un communiqué.



Les forces armées de Khalifa Haftar (LNA), qui contrôlent l'est et une grande partie du sud de la Libye, ont dénoncé une "attaque lâche menée par des groupes de mercenaires et des gangs terroristes hors-la-loi".



Le communiqué évoque "trois attaques simultanées" lancées contre autant de postes frontières: celui de Ouadi al-Toum (Toummo) à la frontière avec le Niger, le point de contrôle de Ouadi Aboughrara et un autre situé près de la passe de Salvador, une zone stratégique entre la Libye, le Niger et l'Algérie.

Ce genre d'attaques sont récurrentes dans les zones frontalières et régulièrement repoussées par les forces de Haftar.



Plusieurs autres combattants ont été "blessés et un certain nombre capturés", selon le communiqué diffusé sur Facebook par le commandement de la LNA qui s'est dit déterminé à les "libérer" des mains des "gangs qui ont fui vers le Niger".



Samedi, dans une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux (que l'AFP n'a pas pu authentifier) un groupe d'hommes en tenue militaire, portant des armes et se présentant comme "des combattants et des révolutionnaires du sud" avait annoncé avoir pris le contrôle du poste-frontière d'al-Toum.



Ils ont déploré des conditions de vie difficile, des pénuries de carburants et de services et accusé les forces de Haftar de "piller" les ressources de leur région.

Depuis la chute du régime du dictateur Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye peine à retrouver sa stabilité et son unité.



Deux exécutifs s'y disputent le pouvoir: le gouvernement d'unité nationale (GNU) installé à Tripoli, dirigé par Abdelhamid Dbeibah et reconnu par l'ONU et un autre à Benghazi (est), contrôlé par le maréchal Haftar et ses fils qui ont étendu leur présence militaire au sud du pays.