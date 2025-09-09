Le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed V

-
Le sommet arabo-islamique d'urgence réitère la solidarité avec Doha
Mohamed Aït Ouali : Le Maroc a participé activement aux travaux du sommet arabo-islamique d'urgence
En matière de préparation des élections, les prémices de l’intégrité et de la transparence ne se profilent qu’à travers l’assainissement des listes de candidatures
SM le Roi, Amir Al-Mouminine, adresse une Let tre au Conseil Supérieur des Oulémas au sujet de la commémoration de l’anniversaire du 15ème siècle de la naissance du Prophète Sidna Mohammed
Dans une résolution rendue publique au terme de ce sommet, les Rois et chefs d'Etat arabes et islamiques ont affirmé leur soutien au Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI et à son bras exécutif l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant l'accent sur la nécessité de soutenir les Maqdessis.