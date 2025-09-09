Le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed V


Libé
Mercredi 17 Septembre 2025

Le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed V
Autres articles
Le sommet arabo-islamique d’urgence, tenu lundi à Doha, a affirmé son soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Dans une résolution rendue publique au terme de ce sommet, les Rois et chefs d'Etat arabes et islamiques ont affirmé leur soutien au Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI et à son bras exécutif l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant l'accent sur la nécessité de soutenir les Maqdessis.


Lu 79 fois

Nouveau commentaire :

Votre avis nous intéresse. Cependant, Libé refusera de diffuser toute forme de message haineux, diffamatoire, calomnieux ou attentatoire à l'honneur et à la vie privée.
Seront immédiatement exclus de notre site, tous propos racistes ou xénophobes, menaces, injures ou autres incitations à la violence.
En toutes circonstances, nous vous recommandons respect et courtoisie. Merci.

Actualité | Dossiers du weekend | Spécial élections | Les cancres de la campagne | Libé + Eté | Spécial Eté | Rétrospective 2010 | Monde | Société | Régions | Horizons | Economie | Culture | Sport | Ecume du jour | Entretien | Archives | Vidéo | Expresso | En toute Libé | USFP | People | Editorial | Post Scriptum | Billet | Rebonds | Vu d'ici | Scalpel | Chronique littéraire | Chronique | Portrait | Au jour le jour | Edito | Sur le vif | RETROSPECTIVE 2020 | RETROSPECTIVE ECO 2020 | RETROSPECTIVE USFP 2020 | RETROSPECTIVE SPORT 2020 | RETROSPECTIVE CULTURE 2020 | RETROSPECTIVE SOCIETE 2020 | RETROSPECTIVE MONDE 2020 | Videos USFP | Economie_Zoom | TVLibe

Libération Maroc 2008

Adresse: 33, Rue Amir Abdelkader.
Casablanca 05-Maroc.
Tél.: 0522 61 94 00/04. Fax: 0522 62 09 72
Flux RSS