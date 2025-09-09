Le sommet arabo-islamique d’urgence soutient le rôle du Comité Al Qods, présidé par SM le Roi Mohammed V

Le sommet arabo-islamique d’urgence, tenu lundi à Doha, a affirmé son soutien au rôle du Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.



Dans une résolution rendue publique au terme de ce sommet, les Rois et chefs d'Etat arabes et islamiques ont affirmé leur soutien au Comité Al-Qods, présidé par SM le Roi Mohammed VI et à son bras exécutif l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant l'accent sur la nécessité de soutenir les Maqdessis.