Le sommet arabo-islamique d'urgence réitère la solidarité avec Doha

Les Rois et chefs d'Etat des pays islamiques et arabes participant au sommet arabo-islamique d'urgence, tenu lundi à Doha, ont réitéré leur solidarité avec le Qatar, condamnant l'agression israélienne contre la souveraineté de cet Etat.



Dans la déclaration finale sanctionnant les travaux de ce sommet, ils ont souligné que l'agression israélienne contre l'Etat du Qatar et la poursuite des pratiques hostiles d'Israël compromettent les chances de paix et de coexistence pacifique dans la région.



Ils ont aussi rappelé que "cette agression contre le territoire qatari, un pays jouant un rôle clé de médiateur dans le cadre des efforts visant à instaurer un cessez-le-feu à Gaza, à mettre fin à la guerre et à obtenir la libération des otages et des prisonniers, constitue une escalade dangereuse et sape les efforts diplomatiques en faveur de la paix".



Le Sommet a également souligné la nécessité de s'opposer et de faire face aux plans d'Israël visant à imposer une nouvelle réalité dans la région, notant que ces plans représentent une menace directe pour la stabilité et la sécurité régionale et internationale.



Il a été également rappelé qu’une paix juste, globale et durable au Moyen-Orient ne saurait se réaliser en faisant fi de la question palestinienne et des droits du peuple palestinien, encore moins en recourant à la violence ou en visant les médiateurs, mais à travers le respect de l’initiative de paix arabe et des résolutions internationales y afférentes.



Le sommet arabo-islamique d’urgence a, dans ce sens, appelé la communauté internationale, en particulier le Conseil de sécurité, à assumer ses responsabilités juridiques et morales pour mettre fin à l'occupation israélienne et à établir un calendrier contraignant à cet effet.



La déclaration finale a salué l’adoption par l’Assemblée générale des Nations unies de la Déclaration de New York sur la mise en œuvre de la solution à deux Etats et la création d’un Etat palestinien indépendant, traduisant la volonté internationale de soutenir les droits légitimes du peuple palestinien, en particulier son droit à la création d'un Etat indépendant dans les frontières du 4 juin 1967, avec Al Qods-Est pour capitale.



Les Rois et chefs d'Etat arabes et islamiques ont par ailleurs affirmé leur soutien au Comité Al-Qods, présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à son bras exécutif l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, mettant l'accent sur la nécessité de soutenir les Maqdessis.

SAR le Prince Moulay Rachid a représenté Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux de ce sommet.



La délégation marocaine à ce sommet était composée notamment du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur du Maroc en Egypte et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Mohamed Aït Ouali et de l’ambassadeur du Royaume au Qatar, Mohamed Setri.



Ce sommet a été marqué par les discours de l'Emir de l'Etat du Qatar, Son Altesse Cheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Hussein Ibrahim Taha du secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit et des chefs des délégations de plusieurs pays participants.

