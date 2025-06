Le porte-parole de l'UE a mis un terme aux tentatives d’exploitation en réaffirmant que ni l’Union européenne, ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent la pseudo “rasd”

Le porte-parole de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères a réaffirmé, vendredi, que "ni l’UE, ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent la +rasd+".



Cette déclaration est intervenue alors que certains relais séparatistes sur-communiquaient au sujet de la réunion ministérielle Union européenne-Union africaine, tenue vendredi à Rome.



Rappelant que les ministérielles de l’UE-UA sont co-présidées et coorganisées par l'UE et l'UA, le porte-parole de l’UE pour les affaires étrangères a indiqué que «les modalités agréées prévoient que chaque partie soit responsable de l'invitation de ses propres membres».



Il a, de ce fait, attribué à l’Union africaine la présence de cette entité dans la réunion ministérielle UE-UA, niant par-là que l’UE ait invité la pseudo "rasd" à ladite réunion. «Les invitations aux membres africains sont envoyées par l'Union africaine», a-t-il dit.



Dans ce cadre, le porte-parole a déclaré que «la position de l'UE est bien connue : Ni l'UE, ni aucun de ses Etats membres ne reconnaissent la rasd» et que la présence de cette entité «à la réunion ministérielle de l’Union européenne-Union africaine n'a aucune influence sur cette position».