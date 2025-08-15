Le réalisateur marocain Ayoub Layoussifi au jury du “48h Film Challenge”

Le réalisateur et acteur marocain Ayoub Layoussifi a été désigné membre du jury de la compétition "48h Film Challenge" dans sa cinquième édition, prévue en septembre en Arabie Saoudite.



La Fondation du Film de la Mer Rouge a indiqué que le jury de cette compétition comptera également parmi ses membres le journaliste et acteur saoudien Yasir Al Saggaf, ainsi que l’actrice et réalisatrice libanaise Carmen Bsaibes, précisant que tous disposent d’un parcours riche dans le cinéma, la télévision et la production créative.



Le choix de ce jury s’appuie, selon la même source, sur l’expérience de ses membres dans l’accompagnement des talents créatifs arabes et leurs contributions au développement de la scène cinématographique à travers la mise en scène, l'interprétation et la production artistique, ainsi que leur participation à des œuvres ayant rayonné dans les festivals arabes et internationaux.



Organisée en partenariat avec le consulat général de France à Djeddah, l’ambassade de France en Arabie Saoudite, l’Alliance française et le Centre culturel français, cette compétition vise à découvrir et à promouvoir les talents saoudiens du cinéma en les encourageant à vivre une expérience créative intense, fondée sur le travail d’équipe et l’innovation sous contrainte de temps.



L’édition en cours a rassemblé 14 équipes qui ont pris part à des ateliers intensifs les 11 et 12 juillet, encadrés par des figures reconnues du cinéma, dans le but de leur transmettre les compétences nécessaires à la réalisation d’un court-métrage en 48 heures.



Les films produits seront projetés en septembre lors de deux journées professionnelles dédiées aux échanges avec les acteurs du secteur cinématographique, devant le jury qui désignera deux équipes lauréates. Celles-ci bénéficieront d’une immersion dans un programme cinématographique professionnel en France en 2026, avec la possibilité de présenter leurs œuvres à la 5e édition du Festival international du film de la Mer Rouge.



Cette cinquième édition s’inscrit dans la continuité d’une initiative annuelle destinée à découvrir et promouvoir les talents cinématographiques en Arabie Saoudite, à soutenir les jeunes réalisateurs et à leur permettre d’accéder à la scène cinématographique, en exposant leurs créations dans des festivals et événements régionaux et internationaux.