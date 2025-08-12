Hausse remarquées des recettes douanières

Les recettes douanières nettes – comprenant les droits de douane, la TVA à l’importation et la TIC sur les produits énergétiques - se sont élevées à 54,79 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet 2025 contre 51,80 MMDH un an auparavant.



Ce montant est en hausse de 5,8% (+2,98 MMDH) par rapport à son niveau à fin juillet 2024, selon les données publiées par la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).



A titre de rappel, les recettes douanières nettes s’étaient établies à 47,32 MMDH à fin juin 2025 contre 43,79 MMDH un an auparavant, enregistrant une hausse de 8,1% correspondant à +3,53 MMDH par rapport à leur niveau à fin juin 2024. Cette évolution tenait compte de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 53 MDH à fin juin 2025 contre 60 MDH un an auparavant.



Dans son Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP) de juillet 2025, la Trésorerie générale précise que les recettes enregistrées en juillet dernier tiennent compte de « remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 58 MDH à fin juillet 2025 contre 69 MDH un an auparavant ».



Dans le détail, les données montrent une hausse de 5,7% (+2,97 MMDH) des recettes douanières brutes par rapport à leur niveau à fin juillet 2024 atteignant 54,84 MMDH à fin juillet 2025 contre 51,86 MMDH un an auparavant.



Rappelons à titre comparatif qu’à fin juin 2025, les recettes douanières brutes avaient été de 47,37 MMDH au lieu de 43,84 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 8% (+3,52 MMDH) par rapport à leur niveau à fin juin 2024.



En ce qui concerne les recettes nettes des droits de douane réalisées à fin juillet 2025, elles ont progressé de 1,1% (+99 MDH) pour atteindre 9,19 MMDH au lieu de 9,10 MMDH un an auparavant. A fin juin, elles s’étaient élevées à 7,93 MMDH contre 7,73 MMDH un an auparavant, soit une hausse de 2,6% correspondant à +197 MDH.



De leur côté, « les recettes nettes provenant de la TVA à l’importation se sont établies à 34,27 MMDH à fin juillet 2025 contre 32,79 MMDH à fin juillet 2024 », a indiqué la TGR. Elles ont ainsi enregistré une hausse de 4,5% correspondant à +1,48 MMDH. A titre comparatif, rappelons également que ces recettes s’étaient établies à 29,70 MMDH à fin juin 2025 contre 27,40 MMDH à fin juin 2024, traduisant une hausse de 8,4% (+2,29 MMDH).



Comme en juin 2025 où elle avait enregistré une baisse de 5,6% (-272 MDH) alors que celle sur les autres produits avait bondi de 11,4% (+2,56 MMDH), la TVA sur les produits énergétiques a accusé une baisse de 5,7% (-319 MDH) à fin juillet 2025 tandis que celle sur les autres produits a enregistré une augmentation de 6,6% correspondant à +1,80 MMDH.



En hausse de 14,2% par rapport à leur niveau de fin juillet 2024 (+1,40 MMDH), les recettes nettes de la TIC sur les produits énergétiques ont atteint pour leur part 11,31 MMDH contre 9,91 MMDH. Elles s’étaient établies à 9,69 MMDH contre 8,65 MDH, réalisant ainsi une progression de 12% par rapport à leur niveau de fin juin 2024 (+1,03 MMDH).



Selon la Trésorerie générale, l’évolution des recettes nettes de la TIC en juillet dernier tient compte « de remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux de 39 MDH à fin juillet 2025 contre 41 MDH un an auparavant ».



Enfin, les recettes brutes de la TIC sur les produits énergétiques ont affiché une augmentation de 14,1% par rapport à leur niveau de fin juillet 2024 (+1,40 MMDH atteignant 11,35 MMDH contre 9,95 MMDH.



A fin juin 2025, elles avaient été de 9,72 MMDH contre 8,69 MMDH, en augmentation de 11,9% par rapport à leur niveau de fin juin 2024 ou +1.037 MDH.



