Le dirham se déprécie de 0,4% face à l’euro du 25 septembre au 1er octobre

Le dirham s’est déprécié de 0,4% face à l’euro et de 0,5% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 25 septembre au 1er octobre 2025, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, précise BAM dans son bulletin hebdomadaire des indicateurs économiques.



Les avoirs officiels de réserve se sont établis à 417,3 milliards de dirhams (MMDH) au 26 septembre, en hausse de 0,4% d’une semaine à l’autre et de 13,5% en glissement annuel, rapporte la MAP.



S’agissant des interventions de la Banque centrale, leur volume s’est chiffré à 133,4 MMDH en moyenne quotidienne, réparti entre des avances à 7 jours pour 54,9 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (43,5 MMDH), des prêts garantis (33,4 MMDH) et des avances à 24 heures (1,7 MMDH).



Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s’est élevé à 7,3 MMDH, tandis que le taux interbancaire s’est établi à 2,27% en moyenne.



Lors de l’appel d’offres du 1er octobre (date de valeur le 2 octobre), BAM a injecté 66,6 MMDH sous forme d’avances à 7 jours.



Côté Bourse, le MASI s’est replié de 6,4% sur la même période, portant sa performance depuis le début de l’année à 24,4%.



À l’exception de l’indice des "Sociétés de financement et autres activités financières", qui ressort en légère hausse de 0,7%, le repli a concerné l’ensemble des autres secteurs, avec en particulier des baisses de 6,7% pour les "Banques", de 5,8% pour les "Bâtiments et Matériaux de construction", de 6,4% pour les "Services de transport", de 15,1% pour l'"Électricité", de 6,2% pour les "Télécommunications" et de 10,3% pour la "Santé".



Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il s’est établi à 3,2 MMDH, contre 2 MMDH la semaine précédente, réalisé principalement sur le marché central actions.

