Des investisseurs américains explorent les potentialités de la région de Dakhla-Oued Eddahab

Des investisseurs américains ont effectué, mercredi, une visite à Dakhla pour explorer le potentiel économique de la région et identifier les secteurs les plus porteurs.



Au cours de cette mission, la délégation composée d'hommes d'affaires de la ville de Great Neck s'est informée du climat des affaires, des infrastructures en développement et des perspectives de coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun.



Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’opérationnalisation de l’accord de jumelage conclu entre la ville de Dakhla et la ville de Great Neck, visant à développer des partenariats économiques et à renforcer la coopération dans une logique de gagnant-gagnant, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, l’investisseur américain, Lior Cohen, a affirmé que cette mission a pour objectif de "développer des projets conjoints et d’identifier de nouvelles opportunités d’investissement dans la région", soulignant que la délégation souhaite établir des relations économiques durables avec les acteurs locaux de la région.



Pour sa part, l'investisseur américain dans le secteur de la santé, Edwin Cohen Azarkian, a expliqué que les conditions favorables constatées lors de sa première visite à Dakhla, conjuguées à la dynamique économique remarquable de la région, l'ont encouragé à revenir pour examiner plus en profondeur les perspectives d’investissement qu’elle offre et identifier les secteurs à fort potentiel de développement.



Par la même occasion, le président du Conseil communal de Dakhla, Erragheb Hormatallah, a indiqué que la délégation a effectué des visites de terrain incluant le port de Dakhla Atlantique, des exploitations agricoles, des projets d’aquaculture et plusieurs unités industrielles, notant que ces visites ont permis à la délégation américaine de constater de visu la dynamique de développement que connaît la région.



De son côté, le directeur du Centre régional d'investissement (CRI), Ahmed Ktir, a relevé que la délégation américaine "s’est dite impressionnée par les avancées significatives réalisées dans la région, notamment en matière d’infrastructures et d’investissement".



Lors de cette visite, un exposé a été présenté aux membres de la délégation américaine, axé sur les atouts économiques de la région, les projets structurants en cours, ainsi que les opportunités d’investissement prometteuses offertes dans plusieurs secteurs.



La délégation américaine avait tenu des rencontres avec le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, le président du Conseil communal de Dakhla et le directeur du CRI de Dakhla-Oued Eddahab, ainsi que la présidente régionale de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).



Lors de ces rencontres, l’accent a été mis sur les perspectives de coopération économique entre Dakhla et la ville de Great Neck, les opportunités d’investissement offertes par la région dans divers secteurs porteurs, ainsi que sur les efforts déployés pour accompagner les investisseurs et renforcer l’attractivité territoriale.