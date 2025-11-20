Casablanca Finance City Tour entame son périple africain de la deuxième édition par l'étape du Bénin

La ville béninoise de Cotonou a accueilli, lundi et mardi, la 2eme édition de Casablanca Finance City (CFC) Tour, après une première édition réussie avec des escales au Sénégal et en Côte d'Ivoire.



Dans le souci de renforcer les synergies économiques entre les marchés africains et de contribuer à l'édification d’un environnement africain attractif pour les investissements internationaux, Casablanca Finance City (CFC) au travers du CFC Africa Tour 2025, a organisé, en collaboration avec l'Ambassade du Royaume du Maroc au Bénin et l'Agence béninoise de Promotion des Investissements et des Exportations, un forum ayant réuni la délégation marocaine, les dirigeants d'entreprises marocaines basées au Bénin, ainsi que les décideurs publics, investisseurs et institutions financières.



Dans une allocution prononcée en son nom, l’ambassadeur du Maroc au Bénin, Rachid Rguibi, a souligné l'importance de ce Forum maroco-béninois, le premier de par son envergure, notant qu’il s’agit d’une réelle occasion pour les participants de consolider davantage la coordination entre la place financière de Casablanca et les autres de la région ouest-africaine, particulièrement celle de Cotonou.



Cité par un communiqué de l'ambassade, M. Rguibi a aussi mis en valeur les récentes performances de l'économie béninoise et les réformes audacieuses lancées en matière de réglementation, outre les programmes de mise à niveau, tout en appelant "les deux parties à consolider leurs partenariats en vue de synergies plus efficaces".



De son côté, le Directeur des Affaires Institutionnelles et des Partenariats Africains à la CFC, Hicham Chaoudri a indiqué que ce déplacement au Bénin s'inscrit parfaitement dans le sillage des Hautes instructions Royales qui appellent à une meilleure intégration économique marocaine dans son milieu africain.



Il a aussi formulé le vœu de voir les opérateurs économiques, marocains et béninois, profiter de cette occasion pour sceller une coopération mutuellement profitable.



Le Secrétaire général du Ministère béninois de l'Industrie et du Commerce qui, à quant à lui mis en exergue les mutations de l'économie béninoise et a exprimé sa satisfaction quant à cette initiative qui contribuera à renforcer les liens de coopération entre les deux pays, notamment sur les plans économique et financier.



La visite de la délégation de la CFC au Bénin a porté aussi sur des rencontres avec de hauts responsables béninois, notamment la ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que des visites de terrain notamment à la zone industrielle béninoise Gdiz.



Les participants à ce forum qui a réussi à capter l'intérêt des médias béninois, ont été unanimes à exprimer leur pleine satisfaction quant à la tenue et aux outputs d'une telle rencontre, susceptible de donner un nouvel élan à la coopération maroco-béninoise.



Après le Benin, Casablanca Finance City Tour se rendra au Togo, puis au Ghana.