La 2ème édition de Casablanca Finance City Tour en escale à Accra

La deuxième édition du Casablanca Finance City (CFC) Tour a fait escale, vendredi à Accra, l’occasion pour une vingtaine d’opérateurs marocains d’aller à la rencontre d’acteurs institutionnels, publics et privés au Ghana et d’explorer avec succès les opportunités d’affaires dans ce pays d'Afrique de l'Ouest.



Après avoir fait le cap sur Cotonou et Lomé, le CFC Tour a débarqué à Accra, offrant l'occasion à la délégation marocaine, forte d’une vingtaine d’entreprises opérant dans divers domaines (nouvelles technologies, énergies renouvelables, infrastructures, immobilier, hôtellerie, …), de nouer des contacts avec des acteurs et opérateurs locaux et de s'informer des opportunités concrètes sur le territoire ghanéen.



Cette visite, rendue possible grâce aux efforts de l’ambassade du Royaume à Accra et aux relations de partenariats qu'entretient la CFC Autorithy avec des institutions ghanéennes, a été marquée par des rencontres fructueuses et des échanges avec le directeur général du Centre ghanéen de promotion de l’investissement (GIPC), Simon Madjie, et des membres de l’Association of Ghana Industries (AGI), rapporte la MAP.



A cette occasion, M. Madjie s’est félicité de cette initiative de la CFC Authority, qui témoigne de la nouvelle dynamique que connaissent les relations bilatérales entre les deux pays, à la faveur de la visite de Sa Majesté Mohammed VI au Ghana en 2017, passant en revue les principales orientations de la politique économique de son pays et les programmes et grands projets lancés par le gouvernement ghanéen, notamment les programmes "Big Push" et "24 Economy".



Cette rencontre avec le DG du GIPC a été ponctuée par un exposé exhaustif axé sur le climat, les incitations et les procédures d’investissement ainsi que sur les opportunités qu’offre ce pays de l’Afrique de l’Ouest dans les principaux secteurs porteurs, notamment de l’agro-industrie, des mines, des énergies renouvelables et des infrastructures.



Pour leur part, les membres de la GIA ont salué la dynamique des relations maroco-ghanéennes, soulignant que cette mission du CFC Tour intervient à un moment opportun compte tenu de la reprise que vit l’économie ghanéenne grâce aux efforts du gouvernement en matière de développement, à travers l’ouverture d’une série de chantiers notamment dans le domaine des infrastructures et des investissements.



A cette occasion, le directeur du développement de la coopération à la CFC Authority, Aziz Khyari a indiqué que cette tournée s'inscrit dans le cadre de l’activité panafricaine de Casablanca Finance City, expliquant que cette mission à Accra a été rendue possible grâce à l’engagement du GIPC et l’AGI, avec lesquels l’autorité de la CFC avait conclu des partenariats en 2017.



Cette mission s’assigne pour objectif de faire découvrir le Ghana pour la première fois à des opérateurs économiques, à travers des réunions bien ciblées, leur offrant l’occasion de rencontrer à la fois des acteurs des secteurs public et privé au Ghana et de prendre connaissance du schéma d'investissement pour les opérateurs étrangers, des secteurs les plus dynamiques et des opportunités offertes.



Il s'agit d’une mission exploratoire qui doit donner lieu à des missions de follow-up et, partant, à des reprises de contact, et servir de relais pour une autre mission ghanéenne au Maroc, a-t-il dit.



Quant à Mme Meryem Rami Yahiaoui, conseillère du ministre de l'Industrie et du Commerce, elle a relevé que cette visite a été l’occasion de rencontrer des acteurs institutionnels et des acteurs privés de l'écosystème ghanéen afin de partager les axes de collaboration dans différents secteurs (agro-industrie, textile, mines, énergies renouvelables, …).



Elle a exprimé l’espoir de voir ces rencontres couronnées par la concrétisation de projets, invitant la partie ghanéenne à se rendre au Maroc pour explorer davantage d'opportunités entre les deux pays.

"L'Afrique doit se construire par elle-même. l'Affrique doit faire confiance à l'Afrique", a-t-elle conclu.



C'est dans cette optique que cette initiative du CFC Africa Tour constitue un cadre unique pour bâtir des partenariats durables et révéler les opportunités inexploitées qui façonnent l’Afrique de demain, à travers des rencontres avec des institutions publiques, des entrepreneurs, des investisseurs, des Chambres de commerce et des opérateurs locaux.