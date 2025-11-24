Youssef Balla : Le Maroc, destination d'investissement parmi les plus attractives dans la région

Le Maroc confirme son positionnement comme l’une des destinations d’investissement les plus attractives d’Afrique et de l’espace euro-méditerranéen, a indiqué vendredi à Milan l’ambassadeur du Maroc en Italie, Youssef Balla.



S’exprimant lors d’une rencontre sur les opportunités d’affaires offertes au Maroc, à l’initiative de l’association d’entrepreneurs CorretaMente de Lombardie, M. Balla a mis en avant "la vision de modernisation portée par SM le Roi Mohammed VI et la stabilité politique du Royaume, qui lui ont permis d’entretenir un climat d’affaires solide, stable et orienté vers l’investissement".



Il a, à cet égard, rappelé que le Maroc dispose d’un cadre juridique et institutionnel modernisé, marqué par la nouvelle Charte de l’investissement, la facilitation administrative, la digitalisation des services publics et l’ancrage du principe d’État de droit économique.



Le diplomate a, sur le plan économique, souligné la croissance diversifiée et l’essor des infrastructures stratégiques du Royaume telles que le port Tanger Med, les nouvelles plateformes industrielles, la ligne TGV et les pôles logistiques intégrés qui confortent son rôle de hub euro-africain.



M. Balla a également mis l’accent sur les secteurs innovants qui font du pays un acteur de référence, dont les énergies renouvelables et l'hydrogène vert, les industries automobile, aéronautique, pharmaceutique et la biotechnologie, ainsi que les services numériques et l'agro-industrie.



Sur ce registre, il a relevé que plus de 40% du mix électrique national provient déjà des énergies propres, faisant du Royaume "un champion régional" de la transition énergétique.



Il a aussi mis en avant le potentiel exceptionnel des provinces du Sud, appelées à devenir un pôle de connexion stratégique entre l’Europe, l’Afrique de l’Ouest et l’Atlantique, notamment grâce au port de Dakhla Atlantique et aux projets logistiques et immobiliers associés.

"Le Maroc offre la vision, la stabilité et l’ouverture nécessaires pour construire des partenariats durables et compétitifs", a-t-il insisté, invitant les opérateurs économiques italiens et internationaux à saisir ces énormes opportunités.



Dans une note de présentation, les organisateurs ont expliqué leur choix de braquer les projecteurs sur le Maroc par "sa stabilité sociopolitique et son économie dynamique en forte expansion". Le Royaume, ont-ils souligné, représente "une plateforme de croissance et une plaque tournante fondamentale entre l'Europe et l'Afrique".