Emprunt obligataire d'Al Omrane du 23 novembre 2018 : Révision du taux d'intérêt facial de la tranche "F"

-
L’inflation a ralenti à 0,1% à fin octobre 2025
-
Des investisseurs américains explorent les potentialités de la région de Dakhla-Oued Eddahab
-
Banques : Le déficit de liquidité se creuse de 6,15% du 13 au 19 novembre
-
Maroc-Japon : Un accord de prêt d'environ 3,9 MMDH pour le financement de l'aménagement hydro-agricole de la zone sud-est du Gharb
-
Mobilité électrique et durable : Casablanca à l'heure du 1er Africa EV Mobility
Le nouveau taux d'intérêt, appliqué à partir du 23 novembre 2025, se situe à 3,22%, avec une maturité de 10 ans, une prime de risque de 100 points de base (pbs) et un taux plein 52 semaines (base monétaire) tel que publié par Bank Al-Maghrib le 14 novembre 2025 de 2,22%, précise Al Omrane dans un communiqué.
L'emprunt obligataire ordinaire et de type social & green bonds du Holding Al Omrane du 23 novembre 2018 prévoit une révision annuelle du taux d'intérêt de la tranche "F", rappelle la même source.