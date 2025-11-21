Emprunt obligataire d'Al Omrane du 23 novembre 2018 : Révision du taux d'intérêt facial de la tranche "F"

Le groupe Holding Al Omrane a annoncé la révision du taux d'intérêt facial de la tranche "F" de son emprunt obligataire ordinaire et de type social & green bonds du 23 novembre 2018.



Le nouveau taux d'intérêt, appliqué à partir du 23 novembre 2025, se situe à 3,22%, avec une maturité de 10 ans, une prime de risque de 100 points de base (pbs) et un taux plein 52 semaines (base monétaire) tel que publié par Bank Al-Maghrib le 14 novembre 2025 de 2,22%, précise Al Omrane dans un communiqué.



L'emprunt obligataire ordinaire et de type social & green bonds du Holding Al Omrane du 23 novembre 2018 prévoit une révision annuelle du taux d'intérêt de la tranche "F", rappelle la même source.