Rencontre à Fès pour explorer les pistes d'une '’gestion intelligente’’ des chaînes d'approvisionnement

Une conférence internationale sur la gestion des chaines d’approvisionnement a exploré, vendredi à Fès, les pistes de développement d’une logistique ‘’intelligente, résiliente et efficace’’.



Intervenant à l’ouverture de cette rencontre, initiée par l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) de Fès, son directeur, Abdellatif Eddakir a indiqué que la gestion intelligente de la chaîne d’approvisionnement se présente comme un ‘’levier stratégique incontournable’’ pour l’avenir des organisations, des territoires et des individus, dans un monde où la transformation digitale accélère la cadence des marchés et bouleverse l’ensemble des paradigmes économiques.



A la croisée d’une exigence de compétitivité accrue, de responsabilité sociétale et d’innovation continue, a-t-il noté, la ‘’Supply Chain’’ intelligente concentre les grands enjeux du 21e siècle, à travers des thématiques opérationnelles, stratégiques et humaines qui dépassent largement le simple champ technique.



L’enthousiasme suscité par les capacités prédictives, d’optimisation et d’automatisation de l’intelligence artificielle s’accompagne désormais d’une réflexion sur les risques éthiques, sociaux et opérationnels qui cristallisent l’attention des acteurs privés et publics, a estimé le responsable, ajoutant que cette révolution technologique introduit une nouvelle donne pour la flexibilité, l’agilité, la résilience et la durabilité des réseaux logistiques.



La ‘’Supply Chain’’ intelligente "n’est pas un luxe ou une simple option technologique, mais une nécessité stratégique, condition de la pérennité des organisations et de la résilience des territoires", a relevé M. Eddakir, qui a noté qu’en associant innovation technologique, excellence opérationnelle et capacité d’adaptation humaine, la ‘’Supply Chain’’ intelligente se réclame comme le pilier d’une économie ‘’responsable, compétitive et inclusive’’, apte à répondre aux urgences écologiques, aux défis géopolitiques et à l’exigence d’excellence opérationnelle.



De son côté, Abdellatif Taghzouti, chef du département management et digitalisation à l’ENCG-Fès, a souligné que cette manifestation d’envergure internationale s’inscrit dans une dynamique de réflexion autour des transformations profondes que connaît la gestion des chaînes d’approvisionnement à l’ère de la révolution numérique.



En effet, a-t-il dit, la ‘’Supply Chain Management n’est plus une simple succession d’activités logistiques, mais un système intégré, optimisant de manière cohérente les flux de produits, d’informations et de ressources financières, grâce à la coordination intelligente des acteurs impliqués’’.



L’émergence de la ‘’Supply Chain 4.0’’, fondée sur des technologies disruptives telles que le Big Data, la blockchain, l’Internet des Objets (IoT), l’intelligence artificielle et le cloud computing, ouvre de nouvelles perspectives en matière de planification, d’approvisionnement, de production, de distribution et de logistique inverse, a fait savoir M. Taghzout.



Selon les organisateurs, cette conférence, qui réunit chercheurs, praticiens et décideurs, se veut l'occasion de se pencher sur les innovations, tendances et défis liés aux ‘’Supply Chain’’ 4.0, 5.0, 6.0 et X.0 et de proposer des pistes de réflexion pour une chaîne d’approvisionnement plus efficiente, agile, résiliente et durable.



Placée sous la thématique "vers une chaine d’approvisionnement intelligente : développements, défis et perspectives", la rencontre échangera, deux jours durant, autour des derniers progrès technologiques qui ont rendu les chaines d’approvisionnement des systèmes complexes, digitalisés et ultra-connectés.



Les participants marocains et étrangers traiteront notamment du concept en plein essor des chaines d’approvisionnement "4.0", qui fait référence à l’intégration des nouvelles technologies (Big Data, smart contract, plateforme collaborative, réalité augmentée, robotisation, internet physique, cloud computing, blockchain, Internet des objets, Intelligence artificielle...) dans tous les processus de la chaine d’approvisionnement.



Comment les technologies, telles que l'Internet des objets (IoT), la blockchain et l'intelligence artificielle, contribuent elles à rendre les chaînes d'approvisionnement plus agiles et résilientes face aux perturbations mondiales ? Quels nouveaux modèles de distribution émergent dans le contexte des plateformes numériques et des services en temps réel ? Quels bénéfices en termes de coût, de vitesse et de sécurité, ces technologies apportent-elles aux chaînes d'approvisionnement ? sont quelques questions au centre du débat.