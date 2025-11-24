Dakhla Africa Logistics : Appel à structurer un écosystème logistique africain intégré

Les participants au Forum Dakhla Africa Logistics, tenu les 20 et 21 novembre, ont appelé à la structuration d'un écosystème logistique africain intégré, capable d’accélérer l’intégration économique du continent et de positionner Dakhla comme un pivot stratégique des chaînes de transport régionales.



A l’issue de ce forum placé sous le thème "Une Afrique connectée, durable et souveraine", ils ont souligné l’urgence de développer des corridors logistiques africains harmonisés pour accompagner la Zone de Libre-Échange Continentale Africaine (ZLECAf), mettant l’accent sur la simplification des procédures douanières et transitaires, ainsi que sur le renforcement des axes atlantiques, sahariens et transafricains.



Sur le plan de la gouvernance, les participants ont recommandé la création d’un Conseil Africain de la logistique et d’un Observatoire africain de la performance logistique, afin de coordonner les initiatives continentales, suivre les coûts et les délais, et améliorer la coopération entre Etats, régions et opérateurs privés.



Ils ont également mis l’accent sur la digitalisation, appelant à généraliser la dématérialisation, la traçabilité et l’interopérabilité des systèmes portuaires et douaniers, ainsi qu’à déployer un guichet unique africain inspiré de l’expérience marocaine.



De même, les participants ont plaidé pour le développement de zones logistiques spécialisées et le renforcement des liaisons routières, portuaires et multimodales pour soutenir la compétitivité continentale.



La transition énergétique a aussi été mise en avant, avec des recommandations pour un label "Green Logistics Africa", la création de corridors bas-carbone et la valorisation du potentiel de Dakhla comme pôle de l’hydrogène vert.



Ils ont appelé à renforcer la formation, à travers la création d’une Académie africaine du commerce et de la logistique à Dakhla, avec des programmes dédiés aux jeunes et aux cadres, ainsi qu’une mobilité académique accrue.



Enfin, les participants ont insisté sur le rôle clé des partenariats publics-privés et sur la nécessité d’harmoniser normes, certifications et documents de transport afin d’assurer une mise en œuvre effective de la ZLECAf et de fluidifier la circulation des marchandises à l’échelle du continent.



Initié par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Dakhla-Oued Eddahab, en coordination avec le Conseil régional, ce forum s’est déroulé en présence d’un parterre d’acteurs du transport, de la logistique, du commerce extérieur et de l’investissement.